مجموعه کاروانسرای کوزه گرهای کرمان بازسازی شد

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از مرمت کاروانسرای کوزهگرهای این شهرستان خبر داد.

این مسئول اظهارداشت: این کاروانسرا از جمله کاروانسراهای با ارزش کرمان است که از نظر فرم، پلان، نوع معماری و تزئینات بسیار ویژه است.

وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر کاروانسراها به بازارهای کرمان متصل است بنابراین یکی از سیاستهای اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای مرمت کاروانسراها کمک به رونق اقتصادی بازارهای کرمان است.

ایرانمنش اظهار داشت: از دیگر ویژگیهای کاروانسرای کوزه گرها متصل بودن آن به بازار میدان قلعه است.

این مسئول گفت: در مرمت و بازسازی این کاروانسرا بخش خصوصی و مالکان نقش مهمی را ایفا کردند.

ایرانمنش بیان داشت: در حال حاضر مرمت رواقها، استحکام بخشی دیوارها، سقف، ستونهای دو قلو اطراف حیاط اصلی در دست مرمت هستند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار مرمت این کاروانسرا و کاروانسرای گنجعلیخان از محل اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمان تامین شده است.

