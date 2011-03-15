ایجاد مدارس هوشمند در کل کشور/ الگوبرداری از اولین دبستان هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان آموزش و پرورش استانهای مختلف کشور شب گذشته ضمن بازدید از نخستین دبستان هوشمند کشور در منطقه 4 آموزش و پرورش تهران بر گسترش مدارس هوشمند در کشور تاکید کردند و توسعه این مدارس را با الگوبرداری از "پیشتازان کامپیوتر ایران" در مناطقی که امکان ایجاد این نوع مدارس وجود دارد در دستور کار قرار دادند.

طرح راه اندازی مدارس هوشمند یا Smart School اولین بار در کشور مالزی به اجرا درآمد و قرار شد تا سال 2020 تمامی مدارس این کشور به صورت هوشمند اداره شوند اما در کشور ما این طرح از سال 86 و با راه اندازی اولین مدرسه هوشمند در مقطع ابتدایی اجرایی شد. اگرچه تعدادی مدرسه آن هم در مقطع دبیرستان در تهران طرح کلاس هوشمند را به صورت پایلوت اجرا کرده اند و حتی آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی تفاهمنامه ای طرح اتصال 50 هزار مدرسه به شبکه رشد را در قالب طرح مدارس هوشمند کلید زدند اما بهره گیری از فناوری های نوین در تمامی سطوح مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشور از سوی پیشتازان کامپیوتر ایران و با حمایت های معنوی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت.



علیرضا رضوانی نیا مدیر منطقه 4 آموزش و پرورش تهران در این نشست با تاکید بر توسعه مدارس زنجیره ای هوشمند در تهران و دیگر استانها گفت: ظرف 20 سال آینده تمامی مدارس دنیا به شکل مدارس هوشمند در می آیند که برای عقب نماندن از این تحول، کشور ما نیز باید گام های محکمی در این زمینه بردارد.



وی با اشاره به تفاوتهای بارز آموزش مجازی و محتوای هوشمند نسبت به مدارس هوشمند گفت: طراحی آموزش و پرورس نوین و متحرک و به دور از روزمرگی از جمله ویژگی های مدارس هوشمند است که شعبات مدرسه هوشمند پیشتازان کامپیوتر ایران می تواند نمونه اولیه ایجاد این نوع مدارس در کشور باشد.



رضوانی نیا با اشاره به امکانات رایانه ای نخستین دبستان هوشمند کشور گفت: از آنجایی که بینایی 83 درصد در امر یادگیری تاثیرگذار است تهیه و تولید محتوای الکترونیکی دروس ابتدایی و آموزش با روش های رایانه ای می تواند در تربیت و پرورش مفید کودکان دبستانی موثر واقع شود.



در این نشست در مورد چندین اصل کلیدی آموزش در مدارس هوشمند از جمله تحصیل به جای تدریس، ایده پیشرفته به جای ابزار پیشرفته و عمل گرایی به جای نظریه پردازی بحث و تبادل نظر شد.



همچنین مقرر شد در استانهای کشور و در مناطقی که زیرساختهای فنی و مالی وجود دارد نمونه مدارس ابتدایی هوشمند با الگوبرداری از مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران به صورت آزمایشی راه اندازی شود.