به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت زنده‌یاد ایرج افشار عصر دوشنبه 23 اسفند با حضور نویسندگان، محققان و مسئولان مرکز دایره‌المعارف اسلامی برگزار شد.

احمد اقتداری پژوهشگر تاریخ و جغرافیای ایران در این مراسم گفت: 3 روز پیش در سرسرای همین مرکز با آه و اندوه بر فراز جسد نورباران ایرج افشار گفتم که هر کجا بود گلی رفت به تاراج خزان. پس از خاکسپاری ،همسرم که مثل من سخت غمگین بود برای تسلی من گفت: "ایرج افشار مثل درخت پرشاخ و برگی بود که ریشه قوی‌اش در ایران است." طی 50 سال اخیر هر کجا که ایرانشناسی یا کنگره‌ای تشکیل می‌شد زیر سایه این درخت کهن و پربار قرار داشت.

وی گفت: ایرج افشار زبان فارسی را جلوه‌گر ساخت. او مردی جهانی شد و تنها به ایران تعلق ندارد. فرزندان او یعنی ایرانشناسان در همه جا یادش را گرامی می‌داشتند و اکنون نیز یادش را گرامی داشته و پیرو مکتب علمی او هستند. افشار مرد بسیار منظمی بود. عاقل، وطن‌پرست، اخلاقی و با تدبیر بود.

اقتداری با توجه به ویژگی‌های ممتاز اخلاقی مرحوم افشار گفت: با توجه به این‌که ضعف‌های اخلاقی به سمتش می‌رفتند، نلغزید. او حتی یک‌بار لب به سیگار نزد یا مانند برخی افراد برای امتحان هم که شده به سمت نوشیدنی‌های الکلی نرفت. نه تسلیم زور و نه تسلیم زور می‌شد.

این دوست مرحوم افشار ادامه داد: بعد از انقلاب نشریات و روزنامه‌هایی به افشار تهمت زدند. یکی از مسئولان وقت از او خواست به مراجع قضایی شکایت کند. اما او به این مسائل توجهی نداشت و می‌گفت ما باید برای کشورمان کار کنیم و نورافشانی کنیم. به یاد دارم در یکی از سفرهای خارجی، از او خواسته شد کتاب‌ها و کتابخانه‌اش را به مقامات کشورهای عربی تقدیم کند اما ایرج گفت: به هیچ وجه کتاب‌های فارسی‌ام را که متعلق به فرهنگ این کشور است به اجنبی نخواهم داد.

این سخنان اقتداری با استقبال و تشویق پرشور حاضران در مجلس روبرو شد. در ادامه این مراسم ژاله آموزگار، نوش‌آفرین انصاری و کاوه بیات به بیان خاطراتی از زنده‌یاد ایرج افشار پرداختند.