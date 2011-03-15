نظارت کامل بر قیمتهای بازار کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمید قاسم نژاد عصر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار کرمان از وضعیت موجود در بازار ابراز رضایتمندی کرد.

وی افزود: طرحهای نظارتی ویژه نوروز در حال انجام است و با انجام بازرسی های مداوم قیمتهای بازار در حال کنترل است.

قاسم نژاد تاکید کرد: اجازه هیچ گونه اختلالی در بازار را به افراد سود جو نخواهیم داد و با همکاری سایر دستگاهها با مخلال بازار برخورد می شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه کرمان گفت: این نمایشگاه در تامین نیازهای مردم کرمان نقش بسیار تعیین کننده ای را اجرا کرد و در نهایت به رضایت بالای مردم انجامید.

وی در خصوص تهیه میوه شب سال شهروندان استان کرمان نیز گفت: میوه شب سال تامین و با قیمت مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه مردم نگران تامین میوه نباشند افزود: هم اکنون میوه پرتقال با همکاری باغداران کرمانی تهیه و انبار شده است و به موقع به بازار عرضه می شود.

قاسم نژاد همچنین از خرید و ورود سیب طی روزهای آینده خبر داد و گفت: این میزان میوه نیز بزودی وارد کرمان می شود و مشکلی در زمینه تامین میوه در ایام نوروز نخواهیم داشت.



