سید محمد رضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن هشدارهایی درباره چهارشنبه آخر سال گفت: خانواده‌ها نقش مهمی در پیشگیری حوادث این روز دارند و باید فرزندانشان را نسبت به خطرات استفاده از مواد محترقه و آتش ساز آگاه کنند و در این روز مواظب فرزندان خود باشند و سلامت خود و آنان را به آتش نسپارند.



وی با اشاره به تقارن این روز با ایام وفات حضرت معصومه (ص) بیان داشت: در این ایام برنامه‌های روضه خوانی و سینه زنی توسط هیآت مذهبی برگزار می‌شود و ما تأکید داریم افراد ضمن رعایت حرمت این ایام از ایجاد اخلال در نظم عمومی و بروز مشکل برای خود و خانواده‌شان به شدت پرهیز کنند و نگذارند ایام نوروز به کام خود و خانواده شان تلخ شود.



معاون اجتماعی فرمانده انتظامی قم در ادامه افزود: با هماهنگی که با دستگاه قضایی به عمل آمده است افراد دستگیر شده در این رابطه به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.



وی در ادامه با هشدار به کسانی که اقدام به اخلال در نظم عمومی می‌کنند بیان داشت: پلیس با هرگونه بی‌نظمی و اخلال برخورد قاطعانه می‌کند و به استناد قانون مجازات اسلامی هرگونه قاچاق و خرید و فروش مواد منفجره و محترقه غیر مجازجرم و مرتکبین به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهند شد.



خسروی ادامه داد: بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی هرکس با هیاهو، جنجال و حرکات غیر متعارف و یا با تعرض به افراد مخل نظم و آرامش عمومی شود و یا مردم را از فعالیت‌های خود بازدارد به حبس از ۳ ماه تا یکسال و ۷۵ ضربه شلاق محکوم می‌شود.



وی تاکید کرد: چنانچه کسی از فروش مواد محترقه غیر مجاز آگاهی یابند مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند و چنانچه در این روز نیز دچار حادثه شدند فورا با شماره‌های ۱۱۵ اورژانس، ۱۲۵ آتش نشانی و ۱۱۰ پلیس تماس بگیرند.