به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این فیلم از 15 اسفندماه امسال در دفتر سینمایی تصویرگران هفت آسمان شروع شده، آخرین مراحل بازنویسی فیلمنامه به پایان رسانده است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در ایام نوروز در تهران جلوی دوربین می‌رود.

موضوع فیلمنامه فیلم "نار" به فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان و احیای سنن اصیل با برجسته کردن برگزاری مراسم "ناراندازی" (از آئین‌های جشن عروسی اقوام ایرانی) اختصاص دارد. همزمان با انتخاب و بازبینی لوکیشن‌های فیلم مذاکره با عوامل فیلم از جمله بازیگران آغاز شده و تاکنون گلاب آدینه، سارا خوئینی‌ها، ماه‌چهره خلیلی، افشین کتانچی، علی ابوالحسنی و مجید یاسر به مجموعه بازیگران فیلم سینمایی "نار" پیوسته‌اند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر تولید: عباس کلانتری، دستیار کارگردان: مسعود رئیس الساداتی، مدیربرنامه‌ریزی: نازنین کشاورز ، تدوین و صداگذاری: امین اسکندری ، صدا بردار: حسام شریعتمداراحمدی، طراحان صحنه و لباس: شهین صالحی و افسون پژوفر، طراح گریم: شورش معروفی، اجرای گریم بانوان: فرزانه مولایی، آهنگساز: سیاوش امامی رضوی و عکاس: پیام ایرانی هستند که تاکنون حضور آنها در تولید فیلم "نار" قطعی شده است.

فیلم "نار" اولین تجربه بهار رضایی در مقام کارگردانی فیلم سینمایی است که پیش ازاین به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز در سینما حضور داشته است و کارگردانی چند فیلم کوتاه و مستند را کارنامه دارد.