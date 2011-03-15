به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی شامگاه دوشنبه در دیدار تعدادی از اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر، اظهار داشت: حدود 55 سال قبل که به قم آمده بودم، در حجره‌ای زندگی می‌کردم که بعضی از بستگان امام موسی صدر در آن حجره بودند و امام موسی صدر بر اثر انس و الفتی که با بستگان خودشان داشتند، به آن حجره تشریف می‌آوردند و اولین برخورد من با ایشان در آن حجره بود.



وی تاکید کرد: امام موسی صدر تا زمانی که در ایران بودند، در درس مرحوم استاد محقق داماد شرکت می‌کردند و من نیز در آن کلاس حضور داشتم.



آیت‌الله جوادی آملی از امام موسی صدر به عنوان شخصیتی فاضل، روشن ضمیر، خوش فکر، خوش بیان و خوش بنان یاد کرد و افزود: در آن روزها که ایشان در کلاس درس مرحوم استاد محقق داماد شرکت می‌کردند، معلوم بود که بیش از سن خودشان رشد دارند و می‌اندیشند.



این مرجع تقلید به زمینه‌های معرفی بیشتر امام موسی صدر و پیگیری ماجرای ربودن ایشان اشاره کرد و افزود: اعضای ستاد آزادی این آزادمرد می‌توانند بخشی از فعالیت خودشان را به دیدار با علما و بخشی دیگر را به دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه اختصاص دهند، تا ضمن معرفی شخصیت ایشان، وضعیت ربودن امام موسی صدر را پیگیری کنند.



وی اظهار داشت: قبلاً تعدادی از دوستان، نامه‌ای آوردند که ما آن را امضاء کردیم و در پی‌نوشت‌نامه، این جمله قرآنی را ثبت کردیم که «ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یَا مُوسَىٰ»؛ خدای سبحان درباره موسی‌کلیم فرمود که بعد از سفر طولانی به مرکز هدایتت بازگشتی. ما هم امیدواریم این دوست عزیز ما همانند آن ذات مقدس پایان درخشانی داشته باشد.



لزوم مذاکره با انقلابیون مصر در مورد امام موسی صدر



آیت‌الله العظمی جوادی آملی با تأکید بر لزوم انجام مذاکره با انقلابیون لیبی برای پیگیری وضعیت امام موسی صدر، تاکید کرد: آنچه که اکنون در لیبی علیه سردمداران این کشور اتفاق می‌افتد، سخن از اسلام است؛ این چنین نیست که دشمن با شیعه خوب باشد و اهل سنت را سرکوب کند و یا با اهل سنت خوب باشد و شیعه را قتل عام کند، بلکه دشمن، شیعه و سنی را یکجا شهید می‌کند و شما سعی کنید مسلمانان لیبی را جزو یاران امام موسی صدر تلقی کنید؛ آنها می‌توانند وضعیت امام موسی صدر را به شما گزارش دهند.



استاد برجسته حوزه علمیه افزود: برادران اهل سنت که در ایران اسلامی بسر می‌برند در پناه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند و آنهایی که در لیبی مشغول مبارزه هستند، گرچه اهل سنت هستند ولی مبارزه را از حسین بن علی(ع) آموختند.



مفسر بزرگ قرآن کریم تصریح کرد: اینکه برادران اهل سنت در لیبی تا مرز شهادت پیش می‌روند و از سرزمین خودشان دفاع می‌کنند، محصول تربیت قرآن و عترت هستند.



امام موسی وقتی آزاد شود می تواند لیبی و لبنان را به خوبی اداره کند



آیت‌الله جوادی آملی اظهار داشت: با مسئولان وزارت امور خارجه هماهنگ باشید و آنها را جزو یاران امام موسی صدر بدانید؛ آنها مهربان و دلسوز هستند.



استاد برجسته حوزه علمیه برای سلامتی امام موسی صدر دعا کرد و گفت: ایشان وقتی آزاد شوند، هم می‌توانند لیبی و لبنان را به خوبی اداره کنند و هم از ایران اسلامی حمایت کنند و ایرانی‌ها نیز از فیض ایشان بهره‌مند می‌شوند.



این مرجع تقلید تاکید کرد: امیدواریم خدای سبحان، ایشان و همه زندانیان سیاسی را آزاد کند و این نهضت اسلامی خاورمیانه را به ثمر برساند و نهضت و بیداری کشورهایی همچون تونس، مصر، لیبی، اردن، یمن و همه کشورهایی که ندای الله اکبر و درود به خاندان پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام در آنها طنین‌انداز شد را به ثمر رساند تا خاورمیانه بیدار و هوشیار بتواند زمینه ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفداء را فراهم کند.