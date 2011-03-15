30 درصد آلودگی هوا در مشهد مربوط به خودروهای فرسوده است

وحید عابدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: طرح تعویض خودروهای فرسوده با مجوز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، به شرکت صدرا واگذار شد که در قالب تامین بودجه و سرمایه گذاری لازم برای جایگزینی خودروهای جدید، انجام می شود.

وی اظهار داشت: در گام نخست اجرای طرح مذکور، خودروهای مدل 54 تا64 شامل این طرح شده و در اولویت قرار دارند.

نماینده مجری تعویض خودروهای فرسوده سواری در خراسان رضوی گفت: نرخ تسهیلات اعطایی 14 درصد و بازپرداخت آن 60 ماهه خواهد بود.

وی بیان کرد: نرخ پرداخت تسهیلات 70 درصد قیمت خودرو تا سقف 100 میلیون ریال بدون ضامن، است.

عابدیان گفت: خودروهای اعطایی در طرح مذکور از طرف شرکت زیر پوشش بیمه بدنه، سرقت، مانده بدهکار و بیمه کامل قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: خودروهای سواری، وانت پیکان، وانت شوکا و نیسان با امکانات مناسب در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وانت نیسان دیزلی در اختیار روستاییان قرارمی گیرد

این مقام مسئول همچنین ادامه داد: برای نخستین بار وانت نیسان دیزلی در اختیار علاقه مندان به خرید به ویژه روستاییان، قرار می گیرد.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی وضعیت بنزین، وانت نیسان دیزلی می تواند نقش اساسی در حمل و نقل بار و کالا داشته باشد.

نماینده مجری تعویض خودروهای فرسوده در خراسان رضوی به وضعیت فعلی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: خودروهای فرسوده از نظر امنیتی، ایمنی و شاخص های دیگر در پایین ترین رده قرارگرفته است.

وی افزود: خودروهای تولید سالهای 54 تا60 از هر نظر فاقد ایمنی لازم و حتی کمربند ایمنی است.

عابدیان در خصوص روستاها هم گفت: بررسی ها نشان می دهد، تصادفات در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و دلیل آن هم وجود خودروهای فرسوده و از رده خارج در ناوگان حمل و نقل خصوصی بین روستایی است.

وی بیان کرد: بر این اساس عمده خودروهای فرسوده در روستاهاهستند، که واقعا ناامن بوده و حادثه ساز است و همچنین آلوده کننده محیط زیست شهری و روستایی هستند.

وی تصریح کرد: کشاورزان و روستاییان می توانند از این فرصت طلایی، استفاده کنند.

تعویض خودروهای فرسوده در خراسان رضوی شتاب می گیرد

نماینده مجری تعویض خودروهای فرسوده سواری گفت: با اجرای طرح مذکور تعویض خودروهای فرسوده در خراسان رضوی شتاب می گیرد و طرح شرکت صدرا امید آفرین است.

وی در پاسخ به سوالی که فراوانی کدام خودرو از منظر خریداران بیشتر بوده است، افزود: 206 و پراید بیشترین متقاضی را در طرح خروج خودروهای فرسوده به خود اختصاص داده است.

عابدیان به مزایای خارج کردن خودروها فرسوده اشاره کرد و گفت: خارج کردن خودروهای فرسوده تاثیر زیادی بر روی بحث بهینه سازی و مصرف سوخت خواهد داشت.

وی افزود: جلوگیری در بحث آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، حفظ امنیت برای ساکنان مناطق شهری و روستایی از مزایای دیگراین طرح است.

محیط زیست خراسان رضوی در گزارش یک ماه گذشته خود اعلام کرده که 30 درصد از آلودگی هوا در مشهد، متعلق به خودروهای فرسوده است، این درحالیست که 25 درصد از خودروها در حال تردد در مشهد فرسوده محسوب می شود.

آمارها حکایت از تردد 450 هزاردستگاه خودرو در سطح استان خراسان دارد که 100 هزار خودروی آن فرسوده بوده و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

در سال گذشته که مسئولیت اجرای طرح خودروهای فرسوده به ستاد تبصره 13 واگذار شده است، طرح تعویض خودروهای فرسوده وارد مرحله جدیدی شد.