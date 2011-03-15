دو شهر یمن به دست انقلابیون افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، درحالی که اعتراضات در یمن افزایش پیدا کرده، انقلابیون مخالف عبدالله صالح کنترل دو شهر بزرگ را در شمال و شرق این کشور در اختیار گرفتند.

گزارش ها حاکی از آن است که انقلابیون روز دوشنبه شهر "الجوف" را در شمال شرق و هم مرز با عربستان و شهر "المریب" را در شرق صنعا در اختیار گرفتند. در المریب چندین حوزه نفتی و گازی است که شرکت های خارجی در آنجا فعالیت می کنند.

پیشتر گزارش شده بود که "ناجی الزیدی" فرماندار المریب در اعتراضات ضد دولتی در خارج از دفتر خود مجروح شده و هم اکنون وی در بیمارستانی در صنعا تحت مراقبت است.

میدان تغییر در صنعا در چند روز اخیر شاهد تحولات مهمی بوده است. برخی قبایل مهم این کشور به جمع مخالفین پیوسته اند و بیم آن می رود که اوضاع از کنترل "علی عبدالله صالح" خارج شود.