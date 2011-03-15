رمز بقای انقلاب زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهداست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ پاسدار علی ابراهیم پور در یادواره شهید پرکار و همرزمان وفادارش گفت: شهدا با نثار خون خود حرکت انقلابی مردم ایران اسلامی را ماندگار کرده و موجب بیداری مسلمانان آزاده جهان شدند.

وی با بیان اینکه شهدا تربیت یافتگان مکتب عاشورا هستند، افزود: رمز بقای انقلاب زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا بوده و در قبال خون شهدا و حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب باید کوشا باشیم.

ابراهیم پور گفت: امروز به برکت خون شهدا انقلاب اسلامی در تمامی عرصه ها به پیشرفت قابل چشمگیری نایل آمده و عظمت و اقتدار انقلاب را در جهان به نمایش گذاشته است.

وی بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تاکید کرد و افزود: پیروی و اطاعت از ولایت فقیه اصلی ترین خواسته و وصیت شهیدان بوده و رمز پیروزی و اقتدار انقلاب در تمامی عرصه هاست.

معاون سیاسی سپاه عاشورا در ادامه با بیان اینکه امروز دشمن باجنگ نرم در صدد ایجاد تفرقه و چند دستگی بین اقشار مختلف مردم بویژه جوانان است خواستار هوشیاری بیش از پیش جوانان در مقابل توطئه های نرم دشمنان شد.

ابراهیم پور، عمل به رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری را بهترین چراغ راه برای عبور از بحران ها اعلام کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مراغه نیز در این مراسم با بیان اینکه شهدا با دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب افق درخشانی را برای ایران اسلامی خلق کردند، گفت: شهدا در هشت سال دفاع مقدس به عنوان نخبگان معنویت و اخلاص، راه سعادت و افتخار را طی نموده و سربلندی ایران اسلامی را به ارمغان آوردند.

سرهنگ پاسدار پرویز علیپور با بر شمردن گوشه هایی از ایثارگری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس افزود: شهدا اسوه های بصیرت، شهادت طلبی، ولایتمداری و عمل بموقع در تمام قرنها و اعصار خواهند ماند.

وی گفت: رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس به جهانیان ثابت کردند که این ملت همیشه بیدار و آگاه، در دفاع از آرمانهای انقلاب و حراست از حریم ولایت آماده جانفشانی هستند.

در این یادواره، با اجرای مقاله خوانی، شعر و مداحی یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس در یاد ها و خاطره ها زنده شد.