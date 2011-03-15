شهاب گردان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان در مورد وضعیت تیمش پیش از دیدار با الشباب ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر بازی شرایط خاص خود را دارد و قطعا دیدار با همه تیم های عربی در خانه آنها سخت است. آنها در فکر پیروزی در خانه خود هستند و ما باید ابتدا آنها را متوقف کرده و سپس در اندیشه رسیدن به هدفمان که پیروزی و خوشحالی مردم ایران پیش از نوروز است، دست یابیم.

وی ادامه داد: اگرچه در هفته های اخیر در لیگ برتر امتیازهای حساسی را از دست دادیم اما شرایط آن بازی ها با مسابقات لیگ قهرمانان آسیا متفاوت است و ما با تمام وجود در این مسابقات برای رسیدن به پیروزی به میدان می رویم.

دروازه بان تیم ذوب آهن خاطرنشان کرد: همه تیم ها از ما که نایب قهرمان آسیا هستیم حساب می برند و با قدرت مقابلمان به میدان می آیند الشباب هم یکی از تیم های جوان و قدرتمند است که در لیگ قهرمانان سال گذشته نتایج بسیار خوبی را کسب کرد و تنها مقابل قهرمان جام شکست خورد.

وی وظیفه خود و خط دفاعی تیم را در این دیدار سنگین دانست و افزود: ما هدفمان تکرار موفقیت های سال گذشته است و بسیار امیدواریم با شرایط حاکم بر تیم و تکرار این موفقیت ها به نتایج به مراتب بهتری دست یابیم.

گردان در پایان حضورش در تیم استقلال را بحثی حاشیه ای دانست که در این روزها مطرح شده و گفت: شاید در لیگ برتر امتیازات مهمی را از دست دادیم اما در بازیهای آینده این امتیاز را جبران می کنیم تا به هدفمان که قهرمانی در آسیاست دست یابیم.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران ساعت 21 چهارشنبه 25 اسفندماه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.