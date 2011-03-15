تعطیلی زودهنگام ادارات ستم به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری البرز اظهار داشت: مدیران اگر به وظایف خود عمل نکنند و مسئولی به حیطه وظایف خود عامل نباشد این ظلم است.

امام جمعه کرج افزود: رنجاندن و راندن ارباب رجوع ظلم است و موجب انباشته شدن نارضایتی ها می شود و ممکن است به گونه ای نامناسب این نارضایتی بروز پیدا کند.

وی ادامه داد: فضای مناسبی برای خدمتگزاری و گره گشایی فراهم شده است و باید با مدیریت صحیح جلوی ضرر و زیان را گرفت.

کازرونی بیان کرد: حیطه مدیریت نباید به گونه ای باشد که هنوز به 29 اسفند نرسیده ایم ادارات ما اعلام تعطیلی کنند و ارباب رجوع را به بعد از تعطیلات ارجاع دهند.

کازرونی یادآور شد: تعطیلی زودهنگام ستم به مردم است و تا آن زمان که تکلیف ماست باید در ادارات حضور داشته و پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: در شاکله مدیریتی ما ستم به مردم نیست و بنابر این است که انسانها به حق خود و به عدالت برسند و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این بوده است و کسی جرات ندارد خود را مجاز بر ستم به دیگران بداند.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: آخر سال برآوردی بر روی سازمانها شود و اداراتی که ارباب رجوع راضی از این ادارات بیرون رفتند تشویق شوند و اگر مجموعه ای بد عمل کرده است، تنبیه شود.

وی گفت: باید از تشویق در راستای سازندگی بهره برد و مسئول باید بداند مادی و معنوی تشویق و تنبیه می شود.