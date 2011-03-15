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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

حجت الاسلام کازرونی:

تعطیلی زودهنگام ادارات ستم به مردم است

تعطیلی زودهنگام ادارات ستم به مردم است

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج گفت: تعطیلی زودهنگام ادارات ستم به مردم است و نباید در روزهای باقیمانده تا سال جاری ادارات از جوابگویی به ارباب رجوع خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری البرز اظهار داشت: مدیران اگر به وظایف خود عمل نکنند و مسئولی به حیطه وظایف خود عامل نباشد این ظلم است.

امام جمعه کرج افزود: رنجاندن و راندن ارباب رجوع ظلم است و موجب انباشته شدن نارضایتی ها می شود و ممکن است به گونه ای نامناسب این نارضایتی بروز پیدا کند.

وی ادامه داد: فضای مناسبی برای خدمتگزاری و گره گشایی فراهم شده است و باید با مدیریت صحیح جلوی ضرر و زیان را گرفت.

کازرونی بیان کرد: حیطه مدیریت نباید به گونه ای باشد که هنوز به 29 اسفند نرسیده ایم ادارات ما اعلام تعطیلی کنند و ارباب رجوع را  به بعد از تعطیلات ارجاع دهند.

کازرونی یادآور شد: تعطیلی زودهنگام ستم به مردم است و تا آن زمان که تکلیف ماست باید در ادارات حضور داشته و پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: در شاکله مدیریتی ما ستم به مردم نیست و بنابر این است که انسانها به حق خود و به عدالت برسند و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این بوده است و کسی جرات ندارد خود را مجاز بر ستم  به دیگران بداند.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: آخر سال برآوردی بر روی سازمانها شود و اداراتی که ارباب رجوع راضی از این ادارات بیرون رفتند تشویق شوند و اگر مجموعه ای بد عمل کرده است، تنبیه شود.

وی گفت: باید از تشویق در راستای سازندگی بهره برد و مسئول باید بداند مادی و معنوی تشویق و تنبیه می شود.

کد مطلب 1274602

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