آمل بالاترین ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور را دارد

حمید سلطانی به مهر گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت آمل در مقایسه با سایر مناطق مازندران که 44 درصد بوده بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 219 هزار و 658 شماره تلفن ثابت منصوبه در آمل وجود دارد، افزود: تنها 160 هزار تلفن منصوبه شهرستان فعال است.

رئیس اداره مخابرات آمل تصریح کرد: حدود 60 هزار شماره تلفن ثابت شهری در آمل آماده واگذاری به متقاضیان است.

سلطانی اضافه کرد: در شرایط کنونی واگذاری تلفن ثابت شهری در آمل به روز انجام می شود.

وی اضافه کرد: 99 مرکز تلفن شهری و روستایی هم اکنون در امل وجود دارد که از این تعداد 38 مرکز تلفن همراه است.

رئیس اداره مخابرات آمل به فعالیت 38 دفترخدمات آی سی تی روستایی و 58 دفتر خدمات امور مشترکان در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: تعداد شرکت های ارائه خدامت اینترنت پرسرعت از یک شرکت اکنون به چهار شرکت افزایش یافته است.

سلطانی با بیان اینکه، ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در بخش کوهستانی لاریجان فراهم شده است، یادآورشد: به طور میانگین ماهانه بیش از 100نفر به تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت آمل اضافه می شود.

شهرستان آمل حدود 370هزار نفرجمعیت دارد.