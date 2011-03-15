انقلاب اسلامی در اسپانیا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس که با هدف تبیین گفتمان انقلاب اسلامی به‌ویژه با توجه به تحولات خاورمیانه و با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه و علاقمندان به مسائل ایران برگزار شد ، دکترنجیب ابوردا استاد روابط بین الملل دانشگاه کمپلوتنسه ، دکترپائولو بتا محقق وایرانشناس و مرتضی صفاری سفیر کشورمان به تبیین و تحلیل سیاست های ایران وتحولات منطقه پرداختند.

دکتر ابووردا در این کنفرانس با اشاره به نقش مهم ایران در منطقه وجهان گفت : پیشرفت هسته‌ای ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و کوشش کشورهای غربی جلوگیری از این پیشرفت است.

در ادامه دکتر پائولو بتا محقق وتحلیلگر مسائل ایران طی سخنانی اظهار داشت : پس از جنگ جهانی دوم غرب ودر راس آن امریکا تلاش کرده است از کشورهای خاصی در خاورمیانه قدرتمند باشند و میان این قدرتهای کوچک منطقه ای نیز رقابت باشد.

وی افزود: با انقلاب اسلامی ایران سیاست خارجی امریکا تلاش برای جلوگیری از تبدیل ایران به کشوری قدرتمند بود و به همین دلیل غرب و رسانه‌های غربی به جای انکه در باره موضوعات واقعی صحبت کنند. بر مسائل خاصی مانند انرژی هسته‌ای دست گذاشتند.