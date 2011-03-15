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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

انقلاب اسلامی در اسپانیا بررسی شد

همایش "انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران و تحولات منطقه‌ای" در دانشکده علوم و اطلاعات دانشگاه کمپلوتنسه مادرید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس که با هدف تبیین گفتمان انقلاب اسلامی به‌ویژه با توجه به تحولات خاورمیانه و با حضور استادان و دانشجویان  دانشگاه و علاقمندان به مسائل ایران برگزار شد ، دکترنجیب ابوردا استاد روابط بین الملل دانشگاه کمپلوتنسه ،  دکترپائولو بتا محقق وایرانشناس و مرتضی صفاری سفیر کشورمان به تبیین و تحلیل سیاست های ایران وتحولات منطقه پرداختند.   

دکتر ابووردا در این کنفرانس با اشاره به نقش مهم ایران در منطقه وجهان گفت :  پیشرفت هسته‌ای  ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و کوشش کشورهای غربی جلوگیری از این پیشرفت است.
 
در ادامه دکتر پائولو بتا محقق وتحلیلگر مسائل ایران طی سخنانی اظهار داشت : پس از جنگ جهانی دوم غرب ودر راس آن امریکا تلاش کرده است از کشورهای خاصی در خاورمیانه قدرتمند باشند و میان این قدرتهای کوچک منطقه ای نیز رقابت باشد.
 
وی افزود: با انقلاب اسلامی ایران سیاست خارجی امریکا تلاش برای جلوگیری از تبدیل ایران به کشوری قدرتمند بود و به همین دلیل غرب و رسانه‌های غربی به جای انکه در باره موضوعات واقعی صحبت کنند. بر مسائل خاصی مانند انرژی هسته‌ای دست گذاشتند.
کد مطلب 1274605

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