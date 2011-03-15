سند جامع فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی باید به همت نخبگان ارائه شود

وحید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان این مطلب اظهار داشت: تبیین شاخص های فرهنگی و ترسیم شبکه مسائل فرهنگی و اجتماعی منجر به تهیه سند راهبردی فرهنگی و اجتماعی در استان شده که ماحصل آن به تدوین نقشه و برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی خواهد انجامید.

وی افزود: تدوین این سند باعث احصای وظایف دستگاه های فرهنگی و تشکیل جبهه واحد و منسجم مدیریت فرهنگی و اجتماعی در مقابل جبهه واحد جنگ نرم که ارزش ها و باورهای ملی و مذهبی و همچنین نسل جوان را مورد هجمه قرار داده است، خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی، گفت: مهمترین آسیب این حوزه، نگاه تک بعدی، غیراستراتژیک و غیر برنامه ای و مقطعی است که باید نسبت به ساماندهی و اصلاح این رویه برنامه ریزی کنیم.

موسویان تصریح کرد: آنچه در حوزه آسیب های اجتماعی شاهد آن هستیم، نشان از ضعف در عرصه فرهنگی در گذشته است و به همین جهت عرصه فرهنگ و پیشگیری مقدم بر عرصه های اجتماعی است.

وی تاکید کرد: برای درمان و مبارزه با آسیب ها و معضلات درون جامعه باید با رویکرد فرهنگی به سمت پیشگیری رفته و اقتباس از نسخه های غربی درمان محور را کنار گذاشت که البته این مساله به معنای پرهیز از درمان آسیب های موجود نیست.



وی خاطر نشان کرد: فرهنگ ناب اسلامی و مکتب معرفتی اهل بیت (ع) تکیه گاه غنی و عمیقی است که می تواند مبنای برنامه ای جامع و پایدار برای مدیریت همه عرصه های بشری، منطبق بر توحید و تعالی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: باید به سمت اصول و ارزش های ناب اسلامی در حوزه برنامه ریزی و اجرا برگردیم و با نگاه استراتژیک و سیستمی الگوی اسلامی ایرانی برای مدیریت ارائه دهیم.

