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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

نماینده پارلمان لبنان:

واکنش به اقدام اخیر حریری/ تلویزیون لبنان جای برهنگی نیست

واکنش به اقدام اخیر حریری/ تلویزیون لبنان جای برهنگی نیست

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان با اشاره به اقدام اخیر "سعد حریری" در جریان سخنرانی اش این سوال را مطرح کرد: مگر تلویزیون هم جایی برای نمایشهای برهنگی شده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، سعد حریری که رهبری جریان 14 مارس لبنان را یدک می کشد و اخیرا از نخست وزیری در لبنان به پایین کشیده شده و حتی جریانش در پارلمان از اکثریت افتاده است، اخیرا در سخنان خود در میدان الشهداء بیروت دست به اقدامی زد که در شان مقامی همچون نخست وزیر لبنان نبود.

وی در حین سخنرانی با ادعای اینکه ما نماینده جوانان لبنان هستیم و می خواهیم همچون آنان رفتار کنیم، لباس رسمی خود را درآورد. در اعتراض به این اقدام یکی از نمایندگان پارلمان لبنان از فراکسیون مقاومت اظهار داشت: مگر تلویزیون جای کارهایی شبیه به کلوبهای برهنگی است که حریری دست به این اقدامات در سخنرانی اش می زند؟

خاطرنشان می شود حریری علاوه بر درآوردن لباس رسمی خود، کراواتش را هم باز کرد و آستینهایش را بالا زد و گفت: "ما جوان هستیم، ما لبنانی ها اعم از دختر و پسر، می خواهیم نفس بکشیم، می خواهیم حرف بزنیم، می خواهیم صدایمان را بالا ببریم".

وی در این اظهارات با موضعگیری شدید علیه مقاومت خواستار خلع سلاح این جنبش شد که همواره در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت پیرومندانه ای داشته است.

کد مطلب 1274607

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