نظارت مستقیم بر فعالیت مالی 50 درصد هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم با تاکید بر لزوم شفاف سازی و ساماندهی امور مالی هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور، اظهار داشت: به همین منظور ما در دوره دوم سازمان نظام پرستاری برای شفاف سازی و تهیه مستندات مالی، هیئت مدیره های نظام پرستاری 90 گانه را به 3 دسته تقسیم بندی کردیم. بخشی از آنان که شامل هیئت مدیره های بزرگ کشور هستند با نصب برنامه نرم افزاری حسابداری سازمان به جمع بندی تراز مالی خود اقدام و آن را در قالب لوح فشرده برای بررسی به واحد مالی سازمان ارسال کرده اند.

وی ادامه داد: تعداد دیگری از هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور نیز با استفاده از سیستم کدینگ استاندارد اعلام شده از سوی واحد مالی سازمان، تراز مالی خود را تهیه و آن را هر 3 یا 6 ماه یکبار برای رسیدگی به سازمان مرکزی نظام پرستاری ارسال کرده اند.

شریفی مقدم افزود: همچنین دسته سوم هیئت مدیره های نظام پرستاری شامل 45 هیئت مدیره، مدارک و مستندات خود را برای واحد مالی سازمان نظام پرستاری کشور ارسال کرده اند که واحد مالی نیز در چارچوب کدینگ سازمان نسبت به تهیه تراز مالی و تهیه و چاپ آن در قالب کتابچه مدون اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه تمام عملیات مالی نیمی از هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور در سازمان مرکزی انجام شده است، افزود: واحد مالی سازمان نظام پرستاری کشور مدارک مالی این هیئت مدیره ها را بررسی، تنظیم، طبقه بندی و پس از تهیه صورت های مالی، ترازهای مالی آماده شده را برای آنان ارسال می کند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با تأکید بر حساسیت امور مالی و انجام عملیات حسابداری، یادآور شد: سازمان نظام پرستاری کشور بر فعالیت مالی 50 درصد هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور به صورت مستقیم نظارت می کند و بقیه هیئت مدیره ها نیز تحت نظارت غیر مستقیم سازمان قرار گرفته اند که با استفاده از این شیوه ها علاوه بر انجام عملیات مالی و مستندسازی آن، مشکلات مالی هیئت مدیره ها به سازمان منعکس و مرتفع می شود.

وی جمع بندی تراز مالی هیئت مدیره های نظام پرستاری را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: از هیئت مدیره های نظام پرستاری جدید انتظار داریم که با اولویت قرار دادن رسیدگی به مسائل مالی نسبت به جمع بندی ترازهای مالی هیئت مدیره خود بکوشند و در قالب شیوه های مذکور نسبت به شفاف سازی و مستند سازی امور مالی خود اقدام کنند.