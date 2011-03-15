به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه این جشنواره با توجه به مشخص شدن زمان برگزاری این رویداد فرهنگی و استقبال بازی‌سازان ، آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را طی فراخوانی جدید اعلام کرد.

دبیرخانه این جشنواره با افزودن بخش دانش‌آموزی با هدف آشنایی دانش‌آموزان با این رسانه و ارتقا و بستر سازی آموزش علمی در سطوح پایه، طی فراخوانی جدید از عموم بازیسازانی که تا به حال موفق به ارسال آثار به این جشنواره نشده‌اند، دعوت به عمل می‌آورد تا در بزرگترین رویداد بازی سازی کشور شرکت کنند.

علاقمندان برای حضور و ثبت نام در این جشنواره که اردیبهشت‌ماه 1389 برگزار می‌شود، می‌توانند با مطالعه ضوابط و مقررات در هر یک از بخش‌های جشنواره ثبت نام نمایند. این جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی که بخش اصلی با عنوان مسابقه بازی‌های رایانه‌ای ایرانی شامل مسابقه بازی‌های بزرگ، مسابقه بازی‌های برخط ، مسابقه بازی‌های موبایل، مسابقه بازی‌های کوچک و بخش جنبی شامل مسابقه طراحی کاراکتر، مسابقه بازی‌نامه‌نویسی، مسابقه بازی‌های تغییریافته و مسابقه بازی‌های فلش برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان دبیرخانه این جشنواره در بخش مسابقه آفرینش‌های دانش‌آموزی که شامل بخش بازی‌های رایانه‌ای، طراحی شخصیت، مسابقه ایده‌های نو است، دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند با ارایه آثار خود به رقابت با یکدیگر بپردازند.

متقاضیان شرکت در مسابقه می‌بایست حداکثر تا 25 فروردین‌ماه 1390 محصول خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. علاقمندان می‌توانند برای مطالعه ضوابط و مقررات این فراخوان به نشانی اینرنتی جشنواره www.irgf.ir مراجعه کنند.

نخستین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران اردیبهشت 1390، در سالن همایش‌های برج میلاد و توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود.

