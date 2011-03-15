به گزارش خبرنگار مهر در قم، یکی از اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر عصر روز دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید حسن خمینی اظهار داشت: بسیاری از جوانان کشور ما از اینکه امام موسی صدر در ایران متولد شده و مدتی را در این کشور زندگی می کرد مطلع نیستند و فکر می کنند که ایشان یکی از چهره های کشورهای عربی هستند.



بهزاد همایونی گفت: بسیاری از مردم از اندیشه های امام موسی صدر آگاهی ندارند و این نشان می دهد که در طول بیش از 30 سال به این شخصیت برجسته ظلم شده است.



وی ادامه داد: اگر تاکنون بیشترین کوتاهی در معرفی اندیشه های امام موسی صدر شده، هنوز هم فرصت کافی برای جبران وجود دارد.



همایونی خاطرنشان کرد: سران عرب بیانیه صادر می کنند و در آن بیانیه نام امام موسی صدر را ذکر می کنند ولی مسئولان ما با اینکه قذافی در معرض سقوط قرار دارد، آن گونه که باید و شاید پیگیر مسئله امام موسی صدر نیستند.



دلایل محکم بر زنده‌بودن امام موسی



سید محسن جلال‌الدینی دیگر عضو ستاد آزادی امام موسی صدر اظهار داشت: دلایلی که برای زنده بودن امام موسی صدر وجود دارد دلایل محکمی است.



وی فعالیتهای ستاد آزادی امام موسی صدر را نیازمند حمایت جدی علما و مسئولان دانست و گفت: حمایت از این ستاد باید به گونه‌ای باشد که منجر به آزادی امام موسی صدر شود.



جلال‌الدینی گفت: امکانات ما برای انجام فعالیت بیشتر در خصوص پیگیری وضعیت امام موسی صدر و ترویج اندیشه‌های ایشان بسیار اندک است.



وی با اشاره به برگزاری برخی مراسم های مربوط به امام موسی صدر بدون حضور بستگان و خانواده ایشان، از آنچه که به نظرش تلاش عده ای برای مصادره کردن شخصیت امام موسی صدر است انتقاد کرد و افزود: الان که شرایط لیبی تغییر کرده است عده ای در پی برگزاری مراسم های مختلف و مصادره کردن شخصیت امام موسی صدر به نفع خودشان هستند که علما و همچنین بستگان امام موسی صدر باید نسبت به این گونه محافل تذکر دهند.



یک روز تاخیر هم دیر است



یکی دیگر از اعضای ستاد آزادی امام موسی صدر با ذکر جریان استبداد سیاه و کشتن میرزا کوچک خان جنگلی اظهار داشت: بعضی وقت ها یک روز تاخیر ممکن است حوادث ناگواری را به وجود آورد. الان در شرایط یک روزها هستیم و وظیفه ما بسیار سنگین است.



میثم مبین تاکید کرد: آنهایی که به امام موسی صدر نزدیک تر هستند به مراتب وظیفه سنگین تری دارند.



وی در ادامه با اشاره به مشکلات ستاد آزادی امام موسی صدر در انجام اهداف خود، تصریح کرد: این ستاد از حداقل امکانات محروم است و برای انجام ابتدایی ترین فعالیتها از هزینه شخصی اعضاء ستاد استفاده می کنیم.



انجام دو کار عمده



دبیر ستاد آزادی امام موسی صدر نیز گزارشی از فعالیتهای انجام شده از سوی این تشکل ارائه کرد و گفت: در هفته های اخیر که جریان نهضتهای مردمی در لیبی رخ داد دو کار عمده انجام دادیم که یکی از آنها زنده نگه داشتن سرنوشت امام موسی صدر در فضای ایران است.



مهدیه پالیزبان ادامه داد: در حال حاضر موج خبری در مورد لیبی وجود دارد اما ممکن است بعد از جریان نهضت های مردمی، این موج خبری فروکش کند، از این رو ما سعی می کنیم که جریان امام موسی صدر را برای همیشه زنده نگه داریم.



وی برقراری ارتباط با مجامع بین المللی را دومین کار این ستاد عنوان کرد و افزود: در صدد هستیم که با یک سری از مجامع بین المللی ارتباطی برقرار کنیم تا جریان ربودن امام موسی صدر را پیگیری کنیم.



پالیزبان گفت: ما سعی کردیم از طریق فضای مجازی، عمومی و دانشگاهی اندیشه های امام موسی صدر را ترویج دهیم و پیگیر پرونده ربودن ایشان باشیم.