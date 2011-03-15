مهمانپرست خبر سفر شاه اردن به ایران را تایید نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر شاه اردن به ایران که در رسانه ها منتشر شده بود تصریح کرد: ما بارها به دوستان خبرنگار توصیه کرده ایم که در نقل اخبار باید دقت کافی داشته باشند و نسبت به انتشار اخبار تایید نشده اقدام نکنند.

وی افزود: روز گذشته برخی با من تماس گرفتند و این خبر را منعکس کردند وقتی من سئوال کردم خبر کجا منتشر شده گفتند از رسانه های عربی شنیده ایم وقتی باز نام رسانه ها را پرس و جو کردم در پاسخ گفتند رسانه های غیر معتبر خبر را منعکس کرده اند اگر رسانه غیر معتبر بوده چرا این موضوع را دنبال می کنید.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه دوستان خبرنگار خودشان معتقد بودند خبر موثق نبوده اما به آن دامن زدند و با اطلاعات نادرست و تایید نشده برخی را به اشتباه انداختند و خواسته یا ناخواسته موجی علیه سیاست خارجی ایجاد کردند.

وی ادامه داد: همچنان توصیه می کنیم که رسانه ها دقت را فدای سرعت نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: در مواقعی که سفرهایی از مقامات کشورهای مختلف صورت بگیرد اطلاع رسانی رسمی خواهد شد. اینکه فضا علیه دولت و سیاست خارجی ایجاد شود و فضا مخدوش شود درست نیست و از دوستان می خواهیم دقت بیشتری داشته باشند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با سفر پادشاه اردن به ایران و اینکه آیا از وی دعوت به عمل آمده است یا خیر، اظهار داشت: دعوتی که گفته شده دعوتی است که ماهها پیش صورت گرفته بود اما اخبار این روزها تایید نشده و غیر موثق است.

مشروح نشست خبری مهمانپرست متعاقبا منتشر خواهد شد.