غلامرضا رحیمی رشت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، گفت:ساخت دهکده گردشگری سلامت صبا از سال ۱۳۸۱ در بخش خلجستان قم آغاز و فاز اول آن تیرماه سال آینده به بهره برداری میرسد.
وی با بیان اینکه برای احداث این دهکده تاکنون ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است بیان کرد: تمام امکانات رفاهی، تفریحی، گردشگری و درمانی برای این دهکده در نظر گرفته شده است.
دهکده صبا در زمینی به مساحت 10هکتار ساخته میشود
بخشدار خلجستان با بیان اینکه این دهکده در زمینی به مساحت 10 هکتار و در شهر دستجرد ساخته میشود اظهار داشت: ساخت دهکده صبا تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به ساخت کلینیک آب درمانی و طب سنتی در این دهکده بیان داشت: ایجاد امکان قایقرانی، ایجاد سایت ماهیگیری، رستوران، کافی شاپ، پیست دوچرخه سواری و ویلاهای اقامتی ازجمله امکانات این دهکده توریستی که در فاز اول بخشهایی از آن به بهره برداری میرسد.
دهکده صبا در سال 91 به بهره برداری کامل میرسد
رحیمی ادامه داد: ساخت بیمارستان و هتلهای ۵ ستاره نیز از دیگر طرحهای این دهکده است که در فاز دوم آن ساخته میشود که ما امیدورایم تا پایان سال ۱۳۹۱ بتوانیم ساخت این دهکده را به پایان برسانیم
وی با تأکید بر اطلاع رسانی عموم در این رابطه بیان داشت: بعد از افتتاح فاز اول درنظر داریم تا از روشهای مختلف تبلیغاتی این دهکده را در کشور معرفی کنیم.
بخشدار سلفچگان ادامه داد: با اتمام ساخت این دهکده و آغاز بهره برداری از آن، امکانات جانبی نیز باید برای استفاده هرچه بهتر مهمانان فراهم شود که در این رابطه دو بانده کردن جاده ارتباطی دستجرد و روستای باغ یک، یکی از ضروریات است که موجب سهولت در رفت و آمده به دهکده شده و دسترسی به آن را آسانتر میکند.
تیرماه سال آینده؛
فاز اول دهکده گردشگری سلامت صبا در خلجستان قم به بهره برداری میرسد
قم - خبرگزاری مهر: بخشدار خلجستان گفت: فاز اول دهکده گردشگری سلامت صبا که در این بخش درحال احداث است تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
غلامرضا رحیمی رشت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، گفت:ساخت دهکده گردشگری سلامت صبا از سال ۱۳۸۱ در بخش خلجستان قم آغاز و فاز اول آن تیرماه سال آینده به بهره برداری میرسد.
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