تمامی مناطق شهرداری مشهد دارای سالن ورزشی می شوند

حسین نخعی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: این المپیاد در هشت رشته ورزشی در دو مرحله منطقه‌ای و شهری با استقبال خوب جوانان و نوجوانان مشهدی برگزار شد و به غیر از رشته شنا که به لحاظ ضعف ساختاری استقبال از آن ناامید کننده بود در بقیه رشته‌ها استقبال بی‌نظیری از مسابقات شد.

وی ادامه داد: در این المپیاد 10 هزار و 334 مسابقه در رشته‌های تیمی و انفرادی برگزار شده است که ورزشی‌ها متوجه خواهند شد که برگزاری این تعداد مسابقه چه معنایی دارد.

وی خاطر نشان کرد: استقبال بی‌نظیر از مسابقات محلات از جمله شرکت 887 تیم در فوتسال و 632 تیم در فوتبال نشان دهنده پتانسیل عظیم ورزشی شهر مشهد است، اما متاسفانه آنهایی که باید متوجه این امر باشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند توجهی ندارند و عملا از این پتانسیل عظیم استفاده نمی‌شود.

وی افزود: مشهد دو میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارد، که معادل 53 درصد جمعیت استان خراسان رضوی است، جمعیت ساکن در منطقه 2 شهرداری مشهد معادل جمعیت استان سمنان است، این پتانسیل بالا به ما نشان می‌دهد که جایگاه واقعی ورزش حرفه‌ای و قهرمانی ما کجا باید باشد و اگر ورزش محلات ما رشد کند به کجا خواهیم رسید.

نخعی شریف تاکید کرد: ورزش محلات گنج پنهان ورزش است و اگر بتوانیم برای آن برنامه‌ریزی کرده و خوب کار کنیم می‌توانیم ورزش استان را بیمه کنیم.

مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد با بیان اینکه شورای اسلامی شهر مشهد توجه ویژه‌ای به ورزش دارد، تصریح کرد: خوشبختانه از زمان آغاز به کار دوره سوم شورای شهر مشهد، توجه به ورزش همگانی افزایش یافته است و اگر امروز شهرداری در این بخش به موفقیت‌ هایی دست پیدا کرده است حاصل تلاش و توجه شورای شهر و حمایت پژمان شهردار مشهد است که بودجه‌های خوبی را برای این بخش مصوب کرده‌اند.

نخعی شریف با اشاره به برنامه‌ های شهرداری برای ورزش همگانی در سال آینده خاطر نشان کرد: تاکنون 204 زمین رو باز با متراژ 45 هزار متر مربع در مشهد ایجاد کرده‌ایم که این زمین‌ها عمدتا در گذشته بلا استفاده بوده است و اگر هم استفاده می‌شد محل افراد ناباب و معتادان بوده و اکنون تبدیل به محلی برای ورزش کردن شده است.

وی افزود: تاکنون برنامه‌ شهرداری در بخش کمی بوده و در صدد افزایش این زمین‌ها بودیم اما از سال آینده افزایش کیفی این زمین‌ها را مد نظرخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه پنج درصد از بودجه کل شهرداری مشهد صرف امور فرهنگی می‌شود، افزود: اکنون در حال ساخت 10 سالن ورزشی در 10 منطقه شهرداری هستیم که سه سالن اوایل سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود و امیدوارم تمامی این سالن‌ها را تا پایان سال آینده تکمیل شود تا در سال 91 هر منطقه شهرداری یک سالن داشته باشد.