کتابخانه افشار استثنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت زنده‌یاد ایرج افشار عصر دوشنبه 23 اسفند با حضور نویسندگان و محققان در مرکز دایره‌المعارف اسلامی برگزار شد.

فتح‌الله مجتبایی نویسنده، محقق و عضو فرهنگستان زبان و ابیات فارسی در این مراسم گفت: طی 30 سال گذشته داغ‌های زیادی دیده‌ایم. داغ فقط از دست دادن جوان نیست. از دست دادن عبدالحسین زرین‌کوب، امین ریاحی و دیگر دوستانی که در دانشگاه با هم بودیم هم داغ محسوب می‌شود. افشار هم یکی از افرادی است که نبودش داغ است. به نظرم دیر زیستن به تحمل این‌گونه داغ‌ها نمی‌ارزد.

شیفته صداقتش در خدمتش به ایران شدم

وی گفت: سال‌های دهه 20 بیشتر در مجله سخن افشار را می‌دیدم. نخستین بار او را در دفتر مرحوم خانلری دیدم که به کارهای مطبوعاتی و دانشگاهی مشغول بود. بعد هم مراوداتمان در منزل خانلری و دفتر مجله سخن بیشتر شد. من از سال 40 تا نزدیک انقلاب خارج از ایران بودم اما با افشار در ارتباط بودم. افشار هم سفرهایی به خارج از ایران داشت و گاهی همدیگر را می‌دیدیم. در طول این مدت شیفته صداقت و صمیمیت او در زمینه فعالیت‌هایی شدم که برای کشور می‌کرد.

مجتبایی ادامه داد: او در زمینه خدمت به فرهنگ و ادبیات این مرز و بوم پاک‌باخته بود و همه‌چیزش را سرمایه این راه کرد،‌ از ان جهت برای من شخصیت بسیار محترمی است. او فعالیت‌های زیادی داشت. مدیریت چند مجله مهم از جمله "راهنمای کتاب" و "آینده" نمونه‌ای از این فعالیت‌هاست. اما او چند کار مهم انجام داد که دیگران نکردند. یکی از این فعالیت‌ها تالیف فهرست مقالات فارسی است.

کتابخانه دانشگاه تهران با روش افشار می‌توانست از مراکز بزرگ علمی باشد

مترجم کتاب " شعر جدید فارسی" گفت: افشار تالیف فهرست مقالات در ایران را آغاز کرد که کار دشواری است. در این کار باید مقالات به دقت مطالعه شوند و قابلیت آن‌ها برای درج در چنین فهرستی بررسی شود. این کار بسیار سخت است که امیدوارم بعد از آن مرحوم ادامه داشته باشد. فعالیت مهم دیگر زنده‌یاد افشار تاسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است. این کتابخانه با استانداردهای بین‌الملل اداره می‌شد و اگر با روش افشار پیش می‌رفت امروز یکی از مراکز بزرگ علمی ایران بود. خداوند آقای بجنوردی را جزای خیر دهد که مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی را به خوبی اداره می‌کند که فعلا یکی از مراکز مهم علمی کشور است.

وی افزود: فعالیت مهم دیگر ایرج افشار، تاسیس رشته کتابشناسی به‌صورت یک موضوع و رشته دانشگاهی بود. افرادی بودند که اواخر دهه‌ 30 و اوایل دهه 40 این رشته را تدریس می‌کردند اما افشار این علم را بصورت گروهی گسترش داده و تقویت کرد و امروز متخصصان خوبی در عرصه کتابشناسی در کشور حضور دارند که تخصصشان را مدیون ایرج افشار هستند.

کتابخانه افشار استثنایی است

مجتبایی گفت: یکی دیگر از کارهای مهم زنده‌یاد افشار اهدای کتابخانه‌اش به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بود. بسیاری از افراد کتابخانه‌های خود را به این مرکز اهدا کرده‌اند. شاید در این سال‌ها حدود 30 کتابخانه اهدا شده باشد اما کتابخانه افشار استثنایی است. این استثنا هم در اسناد و عکس‌ها، هم تعداد و هم موضوعاتی که افشار انتخاب کرده بود، صدق می‌کند. برای گردآوری این کتابخانه ایرج افشار و پدرش 70 سال از عمر خود را صرف کردند.

این پژوهشگر ادامه داد: مرحوم افشار عمر بسیار پربرکتی داشت و کاش سال‌های بیشتری می‌ماند و فرهنگ کشور از کوشش‌هایش غنی‌تر می‌شد. بر خود می‌دانم ضایعه درگذشت او را به اهل علم تسلیت بگویم. خاندان افشار، خانواده محترم و خدمت‌گذاری به فرهنگ کشور هستند؛ به آن‌ها نیز تسلیت می‌گویم و امیدوارم چنین جایگاه‌هایی خالی نماند. مشکل ما این است که جای چنین افرادی خالی می‌ماند. امروز کسی را نمی‌شناسم که جای زرین‌کوب، زریاب خویی یا امین ریاحی را بگیرد. دعا کنیم خداوند فیضی بدهد تا جوانان این جاهای خالی را پر کنند.