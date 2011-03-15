ربودن امام موسی صدر نوعی هتک حرمت به شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدیه پالیزبان عصر دوشنبه در دیدار با آیت الله العظمی جوادی آملی اظهار داشت: امام موسی صدر یکی از شخصیتهای کم نظیر در حوزه تفکر اسلامی هستند و ربودن ایشان نوعی هتک حرمت به شیعه است که عده ای به خود اجازه می دهند به راحتی این شخصیت علمی را از صحنه حذف کنند و هیچ اتفاقی نیفتد.



وی گزارشی از فعالیتهای انجام شده از سوی ستاد آزادی امام موسی صدر ارائه کرد و افزود: تشکل یاران صدر از حدود سه سال پیش به طور خودجوش فعالیت خود را آغاز کرده و به دنبال آن ستاد آزادی امام موسی صدر تشکیل شد.



پالیزبان تصریح کرد: این ستاد به منظور بررسی و نشر افکار امام موسی صدر و پیگیری پرونده اختفاء ایشان تشکیل شده است.



وی با اشاره به نهضتهای مردمی در لیبی گفت: با اتفاقات چند هفته اخیر در لیبی، امیدها برای آزادی امام موسی صدر بیشتر شده، اما از آن طرف بیم آن می رود که در این شرایط حساس اتفاق ناگواری برای امام موسی صدر رخ دهد.



پالیزبان افزود: در طول سه دهه گذشته برای معرفی بیشتر امام موسی صدر و پیگیری ربودن ایشان کارهای اندکی انجام شده و امیدواریم با این پیگیریهایی که انجام می شود و روند نهضتهای مدرمی در لیبی، سرنوشت امام موسی صدر هر چه زودتر مشخص شود.

