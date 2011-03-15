آماده باش اورژانس بیمارستانها برای پذیرش مصدومان احتمالی امشب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهار داشت:‌ به منظور پیشگیری از رخداد حوادث مرتبط با شب چهارشنبه پایانی سال علاوه بر چاپ و تکثیر پمفلت های آموزشی، دانشگاههای علوم پزشکی موظف به تشکیل کمیته هایی با همکاری سایر متولیان تامین ایمنی از جمله نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، هلال احمر، آتش نشانی شده اند تا مجموعه اقدامات خود را در راستای پیشگیری از رخداد حادثه و مصدومیت را پیگیری و به این وزارتخانه گزارش دهند.

وی افزود: آمبولانسهای اورژانس 115 جهت امدادرسانی سریعتر به مصدومین و مجروحین احتمالی در محلهای امن در شهر مستقر هستند و همچنین بر ناوگان موتورآمبولانس در کلانشهرها برای امدادرسانی سریعتر، در صورت وجود ترافیک افزوده شده است.