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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

آماده باش اورژانس بیمارستانها برای پذیرش مصدومان احتمالی امشب

آماده باش اورژانس بیمارستانها برای پذیرش مصدومان احتمالی امشب

رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت گفت: اورژانس تمامی بیمارستانها برای پذیرش مصدومین و مجروحین احتمالی این حوادث در 24 و 25 اسفند ماه آمادگی کامل دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهار داشت:‌ به منظور پیشگیری از رخداد حوادث مرتبط با شب چهارشنبه پایانی سال علاوه بر چاپ و تکثیر پمفلت های آموزشی، دانشگاههای علوم پزشکی موظف به تشکیل کمیته هایی با همکاری سایر متولیان تامین ایمنی از جمله نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، هلال احمر، آتش نشانی شده اند تا  مجموعه اقدامات خود را در راستای پیشگیری از رخداد حادثه و مصدومیت را پیگیری و به این وزارتخانه گزارش دهند.

وی افزود: آمبولانسهای اورژانس 115 جهت امدادرسانی سریعتر به مصدومین و مجروحین احتمالی در محلهای امن در شهر مستقر هستند و همچنین بر ناوگان موتورآمبولانس در کلانشهرها برای امدادرسانی سریعتر، در صورت وجود ترافیک افزوده شده است.

کد مطلب 1274621

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