سونامی ژاپن بر دریای عمان و سواحل آن تاثیری ندارد

محمد علی حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این زلزله در شرق کره زمین روی داده است و شدت امواج این زلزله در برخورد با قاره آمریکا و جزیره استرالیا گرفته شد و به قاره آسیا و کشور ایران صدمه ای وارد نمی کند.

وی گفت: در حالیکه در سونامی 2004 اندونزی به سبب نبود موانع خشکی (قاره) امواج به بخش جنوبی هند برخورد و خسارات زیادی به آن کشور وارد کرد.

وی افزود: وقوع زلزله اخیر در ژاپن به سبب حرکت صفحات زیرین زمین از روی یکدیگر در این منطقه رخ داده است.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی چابهار بیان داشت: هرگاه صفحه های اقیانوسی به زیر صفحه های قاره ای فرو بروند زلزله اتفاق می افتد.

وی با اشاره به قرار گرفتن گسل مکران در دریای عمان گفت: این گسل واقع در پهنه اقیانوس هند و دریای عمان سالانه سه تا پنج سانتیمتر زیر پوسته ایران و اوراسیا حرکت می کند که احتمال وقوع زلزله در کشورهای ایران و پاکستان را افزایش می دهد.

حمزه افزود: در کره زمین 14 صفحه اصلی وجود دارد که نسبت به یکدیگر در حال حرکت هستند این صفحات در برخی نقاط به هم نزدیک و یا از هم دور می شوند و خلا میان آنها را مواد مذاب ناشی از فورانهای آتش فشانی پر می کند.

وی اظهار داشت: دریای عمان به دلیل همجواری با آبهای آزاد چند برابر خلیج فارس از اقیانوسها تاثیر پذیری دارد.