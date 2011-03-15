دستگاه های استان البرز برای دریافت سهم خود از اعتبارات ملی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان البرز در محل استانداری البرز در جمع مدیران اظهار داشت: بهار طبیعت زیباترین تصویری است که در پیش است و امید می رود با یاد امام شهدا سال پر برکتی برای همه در پیش باشد.

وی ادامه داد: امید می رود همه دستگاه ها با همکاری با ستاد تسهیلات نوروزی استان همکاری کرده و زمینه سفرهای خوبی را برای شهروندان فراهم کنند.

فرهادی خاطرنشان کرد: در سال آینده دو هزارو 500 شغل در کشور باید ایجاد شود که این میزان رقم قابل توجهی است.

وی بیان کرد: ما باید سه سال صرف برنامه ریزی برای این عده داشته باشیم و اشتغالزایی متناسب با تقاضا صورت گیرد.

این مسئول یادآور شد: سهمیه البرز 20 هزار شغل بود که محقق شد در سال آینده این میزان افزایش می یابد و سال آینده با وضعیت متفاوتی مواجه خواهیم بود.

فرهادی گفت: در سال 90 همکاری بانکها نیز تصمیم گرفته شده است به مراتب بیشتر از سالهای گذشته باشد و سهم ما 60 هزار شغل است که باید ایجاد شود و در این راستا تمامی ادارات باید بسیج شوند تا این مهم را محقق کنند.

پتانسیل و حجم بالای سرمایه گذاری بخش خصوصی امتیاز منحصر بفرد البرز است

این مسئول یادآور شد: البرز یک امتیازی دارد که سایر استانها از این برخودار نیستند و آن پتانسیل و سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در این استان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به رغم تمامی تحریم ها با افزایش و رغبت برای سرمایه گذاری مواجه بودیم.

فرهادی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای بسیاری از پروژه ها ملی است خاطرنشان کرد: باید دستگاهها بتوانند سهم خوداز اعتبارات ملی را در یافت کنند.

وی خطاب به مدیران گفت: با مسئولان دستگاهها و وزارتخانه های متبوع خود در ارتباط باشید و برای جذب اعتبارات اقدام کنید.

این مسئول در ادامه جلسه نیز بیان کرد: شورای برنامه ریزی شهرستان ساوجبلاغ و کرج به ترتیب رتبه های اول و سوم را در کشور کسب کردند که ما از فرماندار قبلی تشکر می کنیم.

تشکر استاندار البرز از فرماندار سابق

به این ترتیب استاندار فعلی و فرماندار سابق از خود نیز تشکر کرد.

استاندار البرز یادآور شد: ایجاد سازمان مهارت آموزی در کشور مژده خوبی برای مهارت آموزی و ایجاد اشتغال است، همچنین اعتبارات ملی کارت برای همه توده های مردمی 1.5 میلیون تومان اعتبار قرض الحسنه است و اعتبار آن برداشت از سهام عدالت است که البته استفاده از آن شرایطی نیز دارد و آن خرید کالای ایرانی با هدف حمایت از تولید کننده داخلی است.

وی ادامه داد: از بعضی از ادارات گلایه هایی وجود دارد و نباید از یکدیگر برای اختلافات اداری شکایت کنیم و این زشت است که مدیر دستتگاه اداری به مقامات قضایی برای رفع مشکلات شکایت کند بلکه باید ابتدا خود مشکل را حل کرده یا به استانداری مراجعه کنند.

رسانه ها با رعایت انصاف و عدالت نقد کنند

وی همچنین ضمن سپاس از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواهان نقد منصافه و با رعایت انصاف از سوی رسانه ها شد و در پاسخ به صحبتهای نمایندگان رسانه ها در این جلسه بروز بسیاری از مشکلات و کاستیها را به دلیل نو پا بودن البرز برشمرد.

استاندار البرز هدفمند کردن یارانه ها را آروزی دیرینه بزرگان کشور در 60 سال گذشته عنوان کرد و گفت: با این برنامه ریزی در آستانه سال جدید تنها سالی را شاهد بودیم که افزایش قیمت را در شب عید نداشتیم.

در سال آینده جلساتی که به ریاست استاندار برگزار می شود یک روز خاص در هفته است و بنابراین دیگر درخواست نداشته باشید تا غیر از آن روز جلسه ای تشکیل شودو به این ترتیب سه روز در هفته به برنامه خاص در استان اختصاص می یابد تا ارباب رجوع و سایر امور استان به روال عادی برگزار شود.

وی تاکید کرد: شورای اداری استان در 15 فروردین است و مدیران در همین رو ز عید دیدنی خود را داشته باشند و در روزهای دیگر از این اقدام خودداری کنند.

وی در پایان برای تمامی همکاران خود در استان البرز آروزی موفقیت و سالی پربار کرد.