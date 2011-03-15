کشورهای اسلامی فرصت سزامی را از دست ندهند/ رژیم اشغالگر را منزوی کنیم

به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان "سزامی" ایده‌ای بین‌المللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی "هرمان وینیک" از مرکز شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت‌ها و گسترش صلح ارائه شد.

این طرح با مشارکت چندین کشور خاورمیانه در نهایت به راه اندازی مرکزی بین المللی موسوم به تابش "سینکروترون" در منطقه خاورمیانه ختم می‌ شود که از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسکو آغاز شده است. کشور ما علاوه بر اینکه چند سالی است عضو شورای سزامی شده در تلاش برای رسیدن به خودکفایی در این فناوری است از این رو محققان کشور برای ساخت شتابگر ملی کوشش می کنند.

با گذشت بیش از یک سال از شهادت دکتر علی‌محمدی، یکی از دو نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای بین‌المللی سزامی و سه ماه از شهادت دکتر مجید شهریاری، یکی از دو مشاور جمهوری اسلامی ایران در شورای بین‌المللی سزامی مدتی است که دکتر سید محمودرضا آقامیری به عنوان نماینده جدید ایران در این شورا معرفی شده است.

دکتر سید محمودرضا آقامیری تحصیلات دانشگاهی خود را در دوره لیسانس در رشته فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) سپری کرده و بعد از آن برای ادامه تحصیلات راهی انگلستان شده و درجه کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته فیزیک هسته‌ای کسب کرده است. دکتر آقامیری، جانشین زنده‌یاد دکتر مسعود علی محمدی، استاد پایه 22 فیزیک دانشگاه تهران و نماینده پیشین ایران در شورای بین‌المللی سزامی است. دکتر علی‌محمدی در دی ماه سال گذشته هنگام خروج از منزل خود در محله قیطریه در شمال تهران در اثر انفجار یک بمب به شهادت رسید. سید محمودرضا آقامیری که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر سزامی در اردن حضور پیدا کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آینده سزامی گفت: سزامی یک شروع در خاورمیانه است که برای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضررهایی هم داشته باشد اما سودی که حضور در سزامی برایمان دارد خیلی بیشتر از این است که بخواهیم ضررهایش برجسته کنیم.

وی افزود: سزامی به عنوان ابزاری که تحقیقات در خاورمیانه را ارتقا دهد مطرح است لذا حضورمان در سزامی ضروری است چون قرار است در چشم انداز 20 ساله نظام به عنوان بزرگترین و بهترین قدرت منطقه باشیم. فکر می‌کنم می‌توانیم نقش خوبی در سزامی ایفا کنیم و بهره خوبی نیز در آینده از سزامی عاید جمهوری اسلامی ایران شود.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سزامی ابراز امیدواری کرد: سزامی مرکز تحقیقات ذرات بنیادی در خاورمیانه خواهد شد.

آقامیری در پاسخ به اینکه آیا حضور رژیم اشغالگر قدس در این پروژه می‌تواند انگیزه ای برای خروج جمهوری اسلامی ایران از آن باشد؟ به مهر گفت: رئیس جمهور هم وقتی در سازمان ملل می‌نشیند رژیم اشغالگر قدس هم در آنجا حضور دارد. وقتی یک سری قوانین بین‌المللی را می‌پذیریم و سازمان ملل را می‌پذیریم باید این را هم بپذیریم که در سازمان ملل، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس هم حضور پیدا می‌کنند. اما وقتی در جلسات سازمان ملل حاضر می‌شویم رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که ما نباید رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت بشناسیم افزود: باید بگوییم با آنها حرف نمی‌زنیم، قبولش نداریم و به رسمیت هم نمی شناسیمش. ولی اینکه یک فرصتی مانند سزامی که در اختیار کشورمان است را بخواهیم به دلیل حضور رژیم اشغالگر قدس در شورای سزامی از دست دهیم اصلا درست نیست اما اگر عملی هم انجام دهیم که با آن عمل، رژیم اشغالگر قدس به رسمیت شناخته شود آن هم درست نیست.

آقامیری یادآور شد: در سزامی یک سری از کشورهای خاورمیانه هستند که بر اساس استاندارد فعلی جهان گفته شده رژیم اشغالگر قدس هم است. ولی ما نمی‌توانیم فرصت را به واسطه حضور رژیم اشغالگر قدس در سزامی از دست دهیم.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سزامی خاطرنشان کرد: ما فکر می کنیم اگر کشورهای اسلامی فعال باشند رژیم اشغالگر دیگر در سزامی جایگاهی نخواهد داشت اما متأسفانه برخی کشورهای اسلامی گفته‌اند در سزامی حضور پیدا نمی‌کنند. این کشورهای اسلامی فرصت تحقیقاتی که برای خاورمیانه و کشورهای اسلامی است را دارند به واسطه وجود رژیم صهیونیستی از دست می‌دهند.