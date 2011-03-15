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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

نتایج مسابقات قهرمانی شنای موزون اعلام شد

نتایج مسابقات قهرمانی شنای موزون اعلام شد

مسابقات قهرمانی کشور شنای موزون که در زنجان در حال برگزاری است در رشته سولو به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران حاضر در مسابقات قهرمانی کشور شنای موزون در رشته سولو روز دوشنبه با یکدیگر به رقابت پرداختند که نتایج رقابت ها به شرح زیر اعلام شد:

رده سنی زیر 12 سال
1- آفاق مهردانا از تهران و آذین احمدزاده از زنجان به طور مشترک با 48/75 امتیاز
2- شایسته ساری اصلانی از تهران با 39/74 امتیاز
3- آیدا لازی از زنجان با 48/73 امتیاز
 
رده سنی 14،13 و 15 سال
1- الناز نوراللهی از تهران با 59/83 امتیاز
2- صنم سلطانی از تهران با 59/82 امتیاز
3- سحر دبستانی و نیوشا طالب پور از زنجان با طور مشترک با 91/76 امتیاز
 
رده سنی 16، 17 و 18 سال
1- یاسمن کلوندی از تهران با 05/85 امتیاز
2- بیتا جوان از تهران با 71/81 امتیاز
3- غزل محمدی از خراسان رضوی با 16/73 امتیاز
 
19 سال به بالا
1- فاطمه و الهام برزگر از تهران به طور مشترک با 29/81 امتیاز
2- الناز علیپور از آذربایجان شرقی و فاطیما صفا از اصفهان به طور مشترک با 57/68 امتیاز
3- شیما فرزانه از آذربایجان شرقی با 47/68 امتیاز
کد مطلب 1274625

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