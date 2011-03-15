سفر دیکتاتورها موجب تضعیف حرکت مردم است

حجت الاسلام محمد تقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: باید حرکت خود جوش مردمی که با نیت اسلام خواهی و شکست طلسم استبداد و حاکمیت بیگانه در کشورهای اسلامی بوجود آمده را جدی بگیریم.

وی افزود: بدی از این حرکت مردمی حمایت کنیم و همانطور که رهبر انقلاب در بخش عربی خطبه نماز جمعه خود فرمودند این حرکتی است که پای آن خون ریخته می شود.

رهبر با اشاره به اینکه این حرکت ها وحشت در دل صهیونیست ها و استکبار انداخته است گفت: متاسفانه گاهی درباره این انقلاب های مردمی از گوشه و کنار اظهارات مشکوکی شنیده می شود و برخی می گویند که دست بیگانگان در این امور است که این حرف بدترین حرف است.

وی ادامه داد: حاکمان این کشورهای عربی نوکران سران استکبار هستند و چگونه ممکن است آنها از حرکت های مردمی ضد خود حمایت کنند.

نماینده اصفهان با بیان اینکه افرادی که این حرف ها را می زنند از کمترین درک سیاسی بی بهره اند تصریح کرد: در این شرایط ما نباید به سلاطین، حکام یا روسای جمهوری که می خواهند از پتانسیل ایران استفاده کنند روی خوش نشان دهیم.

وی با انتقاد شدید از دعوت پادشاه اردن برای شرکت در جشن نوروز اضافه کرد: ما درباره برگزاری این جشن ها هم حرف داریم حال چه رسد به دعوت از پادشاه اردن به این جشن ها.

عضو کمیسیون قضایی و محقق مجلس در ادامه گفت: نباید به این افراد که مردم از آنها به ستوه آمده اند فرصتی داده شود که این ترددها به آنها مشروعیت دهد.

وی تاکید کرد: این حرکت ها مشکوک است و نظام، دولت و وزارت خارجه باید با قدرت از حرکت های مردمی حمایت کنند و کوچکترین موضع گیری ضعیف در اینباره نداشته باشند که موجب ضعیف شدن نشاط مردمی این حرکت ها و امیدواری دیکتاتورها خواهد شد.

رهبر با بیان اینکه نمایندگان مجلس به دقت پیگیر این موضوع هستند گفت: ما به موقع حرفهایمان را خواهیم زد.

وی تصریح کرد: هیچ مقامی حق ندارد کوچکترین حرکتی در راستای تضعیف این حرکت های مردمی انجام دهد زیرا موجب امیدواری حکومت های دیکتاتور است.

نماینده اصفهان با اشاره به سخن حضرت امام درباره صدور انقلاب به دیگر کشورها گفت: مسئولین نظام باید درک کنند که توقع از دول، حمایت و آشکار است همانطور که مجلس و مردم این کار را انجام دادند و ما نباید کوچکترین سستی و ضعف در دولت و وزارت خارجه مشاهده کنیم که موجب تضعیف حرکت های مردمی است.