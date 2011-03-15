به گزارش خبرگزاری مهر، این ابلاغیه به عنوان مقررات پژوهشی کشور بوده و رعایت آن توسط تمامی موسسات علمی و پژوهشی کشور لازم‌الاجرا است.

راهنمای اختصاصی پژوهش‌های علوم پزشکی بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز UNAIDS در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و با همکاری مرکز تحقیقات ایدز ایران و مرکز کنترل بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تدوین شده است.

این راهنما پس از بررسی کارشناسی لازم در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت در شورای عالی اخلاق به تصویب رسید و پس از آن به عنوان هشتمین کد اختصاصی اخلاق پزشکی در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است.

شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت هماهنگی و تصمیم ‌گیری در مورد ملاحظات اخلاقی در کلیه شئون پزشکی اعم از امور آموزشی، تحقیقات و ارائه خدمات سلامت در کشور را بر عهده دارد.