به گزارش خبرگزاری مهر، این ابلاغیه به عنوان مقررات پژوهشی کشور بوده و رعایت آن توسط تمامی موسسات علمی و پژوهشی کشور لازمالاجرا است.
راهنمای اختصاصی پژوهشهای علوم پزشکی بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز UNAIDS در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و با همکاری مرکز تحقیقات ایدز ایران و مرکز کنترل بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تدوین شده است.
این راهنما پس از بررسی کارشناسی لازم در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت در شورای عالی اخلاق به تصویب رسید و پس از آن به عنوان هشتمین کد اختصاصی اخلاق پزشکی در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است.
شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت هماهنگی و تصمیم گیری در مورد ملاحظات اخلاقی در کلیه شئون پزشکی اعم از امور آموزشی، تحقیقات و ارائه خدمات سلامت در کشور را بر عهده دارد.
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