آمایش تجارت داخلی و خارجی در گلستان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال صبح سه شنبه در جلسه پایش تجارت خارجی استان افزود: آمایش تجاری ساماندهی زیرساخت های تجارت داخلی و خارجی است که از بحث های جدی در امر صادرات به شمار می رود و وزیر محترم بازرگانی نیز بر اجرای آن تاکید دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به مهم بودن مقوله آمایش تجاری، لازم است تا بخش های مختلف مرتبط با صادرات در استان، آن را مورد توجه قرار داده و زیر ساخت های آن را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید سمت و سوی اقتصاد به سمت صادرات باشد تاکید کرد: برای دستیابی به این هدف باید زیرساخت های صادرات (از جمله در بخش واحدهای تولیدی و حمل و نقل) در استان بهبود و مجوزهای مسکوت مانده این بخش اجرایی شود تا نتیجه مثبتی رقم بخورد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان، تشکیل کمیسیون های مختلف در بخش های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی توسط هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی را خواستار و یادآور شد: مطالبات بخش خصوصی نیز باید پیگیری و اجرا شود.

وی همچنین بر استفاده مطلوب از امکانات خدادادی و ظرفیت های استان برای توسعه و خدمت به مردم تاکید کرد.

