وجود اصناف مزاحم در شهر گنابادی ها را کلافه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، وجود اصناف مزاحم در معابر عمومی موجب نارضایتی مردم شهر گناباد شده است و شهروندان گنابادی خواستار ساماندهی این اصناف هستند.

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهارداشت: مسئولان بارها قول داده اند تا اصناف مزاحم را از شهر خارج کنند، ولی هنوز اقدامی عملی در این باره صورت نگرفته است.

محسن خلیلی افزود: شغلهای مزاحم در شهر باعث ایجاد مشکل برای عابرین پیاده و سایرین شده و مسئولین امر باید به این امر توجه لازم داشته باشند.

یکی دیگر از شهروندان در این باره گفت: در خیابان عدالت شمالی تعدادی از کابینت سازان حضور دارند که ضمن تصاحب پیاده رو و قسمتی از حاشیه خیابان، در مواقع رنگ کاری فضای شهر را آلوده و نیز باعث رنگ پاشیدگی بر روی خودروهای عبوری می شوند.

ایمان محمدی افزود: چند روز قبل در فاصله 10 متری از مغازه یکی از این کابینت سازان خودروام را پارک کرده بودم که بر اثر رنگ کاری و وزش باد رنگها بر روی خودرو پاشیده بود و در اعتراض به این کار صاحب مغازه جواب سر بالا داد و اعتراضم به جایی نرسید.

شهروند دیگری نیز با انتقاد از پارک دهها خودرو در مقابل نمایشگاههای خودرو گفت: اکثر این نمایشگاهها پیاده روها و حاشیه خیابان را اشغال می کنند و تردد برای عابران و خودروها با مشکل مواجه شده است.

علی مروانی از فعالیت برخی دیگر مشاغل چون در و پنجره سازان انتقاد کرد و گفت: این مشاغل ضمن اشغال پیاده روها باعث آلودگی صوتی برای همسایه ها می شود.

شهردار گناباد در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای انتقال مشاغل مزاحم در گناباد، زمینی به وسعت 20 هکتار پیش بینی و نقشه اجرایی آن در حال تدوین است.

حمید بنایی با تأیید وجود یک هزار شغل مزاحم در سطح شهر، اظهار داشت: برای انتقال این مشاغل زمینی به وسعت 20 هکتار در کنار پارک جنگلی پیش بینی شده و نقشه اجرایی آن در حال تدوین و در دست مشاور است، که در صورت تصویب اعتبار از سوی وزارت کشور فاز اجرایی آن در سال آینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: نگرانی شهروندان از بابت این شغلهای مزاحم بجاست، زیرا این شغلها باعث ضرر و زیان به مبلمان شهری می شود.

شهردار گناباد ادامه داد: تاکنون برای برخی از اصناف اخطاریه ارسال شده است، هر چند بعضی از افراد رعایت می کنند.

بنایی افزود: در نقشه طراحی شده این طرح تمام امکانات رفاهی و تفریحی پیش بینی شده است و شهروندان تا نهایی شدن این طرح که زمان بر نیز هست، باید صبر کنند.