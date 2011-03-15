ژاپن چهار متر جابجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات به دست آمده از شبکه زمین شناسی ژاپن که از کنترل وضعیت زمین با استفاده از هزار و 200 پایگاه GPS به دست می آید این میزان جابجایی را در خطوط ساحلی ژاپن اعلام کرده است.

راجر ماسون از محققان مرکز مطالعات زمین شناسی بریتانیا این میزان جابجایی را نتیجه وقوع چنین زمین لرزه عظیمی می داند. احتمال می رود این زمین لرزه محور زمین را به اندازه 16.5 سانتیمتر تغییر داده و منجر به چرخش سریعتر سیاره زمین و کوتاهتر شدن روزها به اندازه 1.8 میلیونیوم ثانیه شده باشد. این در حالی است که در مطالعه ای دیگر که توسط موسسه ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا انجام گرفته، میزان تغییر محور چرخش زمین 10 سانتیمتر اعلام شده است.

ژاپن در میان منطقه ای که به حلقه آتش شهرت دارد قرار گرفته است، خطی که وقوع زمین لرزه و فورانهای آتشفشانی در آن رواج دارد. اکنون صفحه سنگی که در زیر کشور ژاپن بستر اقیانوس آرام را تشکیل داده با حرکت به سوی غرب و به سوی اروپا - آسیا جمع شده و ابعاد آن در هم فشرده شده است.

محققان می گویند این زمین لرزه با نزدیک شدن دو صفحه تکتونیکی پاسیفیک در شرق و صفحه ای دیگر در غرب به وجود آمده است. با نزدیک شدن صفحه پاسیفیک به سمت غرب، صفحه دیگر که امتداد آن به صفحه آمریکای شمالی ختم می شود را به سمت غرب و پایین کشانده است.

با وقوع زمین لرزه، لایه رویی به سمت بالا و شرق حرکت کرده و با حرکت دو صفحه در مسیر متضاد یکدیگر، فشار زیادی به وجود می آید که این فشار نیز منجر به جابجا شدن حجم زیادی از آب دریا و وقوع سونامی می شود.

به گفته محققان صفحه پاسیفیک در این رویداد در حدود 20 متر به سمت غرب حرکت کرده اما میزان حرکات صفحه ها درون گسل متفاوت خواهند بود. این به آن معنی نیست که کل کشور به اندازه 20 متر به سمت غرب کشیده شده است. اطلاعات به دست آمده از شبکه زمین شناسی ژاپن نشان می دهد خطوط ساحلی این کشور در حدود 4 متر جابجایی داشته اند.

محققان معتقدند این تغییر کوچک به اندازه ای تاثیرگذار است که منجر به تغییر یافتن تنظیمات GPS، نقشه ها، مسیرهای رانندگی و مرزهای زمینی شود.

بر اساس گزارش ان بی سی، در پی این زمین لرزه ژاپنی ها باید تمامی نقشه های کشور خود را از دریایی تا زمینی، تغییر دهند و در مورد مرزهای زمینهای شخصی و تجاری نیز تجدید نظرهایی انجام دهند.