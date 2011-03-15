  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

16 فروردین در استخر آزادی/

نخستین مرحله سومین دوره جام حذفی واترپلو برگزار می‌شود

مرحله نخست سومین دوره رقابت های جام حذفی واترپلوی باشگاه های کشور 16 فروردین ماه سال آتی در محل استخر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست سومین دوره رقابت های جام حذفی واترپلوی باشگاه های کشور روز سه شنبه 16 فروردین ماه سال آتی با برگزاری چهار دیدار در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

طبق قرعه کشی سازمان لیگ واترپلو در نخستین مرحله جام حذفی واترپلوی باشگاه های کشور چهار دیدار در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد که برنامه آن به شرح زیر است:
 
* هیئت شنای کرمان – هیئت شنای فارس
* هیئت شنای زنجان – هیئت شنای خراسان رضوی
* خانه شناگران اصفهان – هیئت شنای خوزستان
* هیئت شنای گیلان – هیئت شنای آذربایجان شرقی
 
