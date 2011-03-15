توافق با افغانستان و عراق جهت صادرات بنزین/ وضعیت بنزین ذخیره کارتهای سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری در نشستی خبری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه 6 هزار و 893 تن گاز مایع در سطح کشور مصرف شده است ، گفت: متوسط مصرف گاز مایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 دهم درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی متوسط مصرف بنزین ایران در این مدت را 61 میلیون لیتر عنوان کرد و از کاهش 3.5 میلیون لیتری مصرف این فرآورده نفتی به صورت روزانه خبر داد و افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 13.7 میلیون لیتر نفت سفید در سطح کشور مصرف شده که مصرف این محصول نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد کاهش یافته است.

وی میانگین مصرف گازوئیل از ابتدای سال جاری تاکنون را 94.5 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و یادآور شد: به دلیل افزایش مصرف در نیروگاهها در فصل زمستان مصرف گازوئیل در سال جاری 3.6 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا 24 اسفندماه به طور متوسط روزانه 41.4 میلیون لیتر نفت کوره در سطح کشور مصرف شده است، از کاهش 9 درصدی مصرف نفت کوره خبر داد و افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوسط مصرف اکثر فرآورده های نفتی کاهش قابل توجهی یافته است.

مصرف 14.5 میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاهها

به گزارش مهر، عامری با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5 میلیارد و 776 میلیون لیتر گازوئیل در سطح نیروگاههای کشور مصرف شده است، تاکید کرد: متوسط مصرف گازوئیل از ابتدای سال جاری تاکنون در نیروگاهها 880 میلیون لیتر افزایش یافته است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در این مدت 8 میلیارد و 781 میلیون لیتر نفت کوره در نیروگاهها مصرف شده است، تصریح کرد: متوسط مصرف این فرآورده نفتی هم در نیروگاهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 635 میلیون لیتر کاهش یافته است.

این مقام مسئول مجموع مصرف فرآورده های نفتی در نیروگاههای کشور را 14 میلیارد و 557 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مصرف سوخت در نیروگاههای کشور حدود 244 میلیون لیتر در مجموع کاهش یافته است.

توافق با عراق و افغانستان برای صادرات بنزین

به گزارش مهر، عامری با یادآوری اینکه هم اکنون وضعیت ذخیره سازی بنزین و سایر فرآورده های نفتی ایران در شرایط مطلوب و مطمئنی قرار دارد تاکید کرد: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بهره برداری از طرح های جدید پالایشگاهی سال آینده هیچ بودجه ای برای واردات بنزین دیده نشده است.

وی با اشاره به بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاههای نفت شازند امام خمینی، آبادان و تهران تا نیمه نخست سال آینده تبیین کرد: با بهره برداری از این واحدها و افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران به مرز 60 میلیون لیتر در روز در مجموع ایران ضمن خودکفایی کامل از واردات بنزین به یکی از کشورهای بزرگ صادر کننده بنزین تبدیل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکهبا راه اندازی این طرحهای جدید برای اولین بار امکان تولید بنزین با استاندارد یورو چهار و پنج در سطح کشور فراهم می شود، اعلام کرد: تولید محصولات نفتی کم گوگرد و افزایش عدد اکتان بنزین از دیگر ویژگی های این پروژه های نفتی است.

این مقام مسئول همچنین درباره آخرین وضعیت بنزین ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت، توضیح داد: در حال حاضر کمتر از 500 میلیون لیتر بنزین با نرخ یارانه ای یکصد تومان در کارتهای هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است.

عامری همچنین از برنامه ریزی و بازاریابی برای صادرات بنزین به کشورهای افغانستان و عراق برای سال آینده خبر داد و گفت: هم اکنون مذاکراتی با عراق و افغانستان برای صادرات بنزین انجام شده و توافق کامل با این دو کشور همسایه برای صادرات بنزین انجام شده است.

وی همچنین از بازاریابی برای صادرات بنزین به برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا خبر داد و تاکید کرد: علاوه بر بنزین با افغانستان برای صدور نفت سفید، گازوئیل و سوخت هواپیمابه توافق نهایی دست یافته ایم.

آخرین وضعیت بنزین ذخیره در کارتهای سوخت

وی همچنین میزان بنزین ذخیره سازی شده نیمه یارانه ای (400 تومانی) در کارتهای هوشمند سوخت را حدود 400 میلیون لیتر اعلام کرد و یادآور شد: از مجموع بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتها در سه درصد کارتها به تنهایی 300 میلیون لیتر بنزین ذخیره سازی شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ذخیره سازی این میزان بنزین یارانه ای نشان می دهد که اکثر کارتها فاقد ذخیره بنزین یکصد تومانی هستند.