شکل پرداخت جوایز صادراتی تغییر می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درویش علی حسن زاده صبح سه شنبه در نشست پایش تجارت خارجی استان افزود: یکی از برنامه هایی که از اواسط سال جاری از سوی این معاونت در استان پیگیری شد، نظارت بر تشکل های فعال در حوزه تجارت خارجی استان بوده و این روند در سال 1390 ادامه دارد و همچنین مشکلات آنها رصد و پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد خوشه های صادراتی در استان تصریح کرد: در حوزه صنایع غذایی و بسته بندی بخصوص میوه و تره بار باید تشکل های قوی در استان ایجاد شود تا هم واحدهای تولیدی استان فعال شده و هم از طریق صادرات بخشی از نیازهای بزرگ کشورهای حوزه دریای خزر تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای پایان سال، نمایشگاه فروش بهاره در شهرستان بندرگز آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با 45 غرفه در محوطه مسجد محمدیه شهرستان بندرگز برپا شده است.

مسئول اداره بازرگانی بندرگز گفت: واحدهای تولیدی و توزیعی از استان های گلستان و مازندران کالاهایی نظیر پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و پروتئینی، شیرینی جات و آجیل را در این نمایشگاه ارائه کرده اند.

حسن قجر افزود: در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا این شهرستان، کالاهای مورد نیاز مردم در ایام عید و همچنین کالاهای اساسی عرضه می شود.

به گفته وی، حدود 20 تن روغن، 32 تن مرغ منجمد و نیز گوشت قرمز و برنج مرغوب نیز در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا شهرستان توزیع شده که با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه فروش بهاره در بندرگز تا تاریخ 29 اسنفدماه برپا است و همشهریان می توانند از ساعت 9 صبح تا 21 شب از آن بازدید کنند.