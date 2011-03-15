به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که همه برنامه‌سازان نوروزی (تهیه کنندگان، سردبیران و ... )، مدیران گروههای مربوط ، مدیران پخش و نظارت، مدیران شبکه‌ها و مدیران ستادی معاونت حضور داشتند، صوفی معاون صدا، سیاست‌ها، ملاحظات و بایدهای مرتبط با برنامه‌سازی در ایام نوروز را تشریح و بر اهمیت تدارک برنامه‌هایی که درعین تشخص و سرآمدی، پیام آور امید، آگاهی، نشاط و شادابی در جامعه باشند، تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مخاطبان رسانه رادیو در تعطیلات سال جدید رو به افزایش اند، آن را فرصتی مغتنم برای این رسانه دانست و گفت: برنامه‌سازان رادیو باید از این فرصت برای عرضه و خودنمایی خود و تولید و پخش برنامه‌های پربار و مناسب تر استفاده کنند.

معاون صدا با اشاره توفیقات رادیو در سال 1389 از لحاظ رشد تولیدات، کمیت، کیفیت برنامه‌ها، افزایش و جذب رضایت‌مندی مخاطبان و تحقق شعار برنامه‌ریزی و حرکت بر مدار برنامه در رادیو ، اظهار داشت: نوروز 1390 فرصتی است که باید با استفاده از مناسب‌ترین و بهترین عناصر فرهنگی موجود در کشور، بیش از پیش به ترویج فرهنگ اسلامی - ایرانی پرداخته شود. تبیین و تشریح به موقع پیام نوروزی مقام معظم رهبری باید با دقت و تدبیر از سوی شبکه‌ها انجام شود.

صوفی با اعلام اینکه راهبردهای محتوایی در تولید برنامه های نوروزی، چهار محور دین، اخلاق ، امید و آگاهی و به ویژه ترسیم و تبیین افق آینده نظام اسلامی به منظور امید آفرینی در جامعه است، خاطرنشان کرد: برنامه‌ها نباید صرفاً جنبه سرگرمی داشته باشد و تولید برنامه‌هایی که جنبه آموزشی، تربیتی، معارفی و اطلاع‌رسانی دارند، باید در دستور کار برنامه‌سازان نوروزی قرار گیرد.

معاون صدای رسانه ملی با بیان اینکه برنامه‌های کاروان‌های راهیان نور با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس باید مورد توجه ویژه برنامه‌سازان قرار گیرد، گفت: خوشبختانه امسال وضعیت رادیو در ارتباط با راهیان نور از لحاظ تعداد گزارشگران و برنامه‌های شبکه‌ها بهتر است، اما باید به شهدا، ایثارگران و دفاع مقدس بیشتر پرداخته شود، چرا که این مقوله فرصتی استثنایی برای ترویج فرهنگ ایثار و خودباوری و از خودگذشتگی در جامعه است.

صوفی به حضور ضرورت حضور بیشتر مردم در برنامه‌ها به ویژه در شبکه‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: پخش گزارش‌های مردمی، فرصتی مناسب برای تعامل بیشتر با مردم است.

وی با بیان اینکه از ظرفیت‌های استانی باید در جهت تقویت و تحکیم مذهب و ملیت به عنوان دو مؤلفه اصلی هویت ایرانی استفاده شود، گفت: تهیه گزارش از استان‌ها به ویژه استان‌های مذهبی و استان‌هایی که آثار هنری، فرهنگی و تاریخی دارند، ضروری است همچنین با ایرانیان مقیم خارج از کشور و کسانی که به نوعی به رسانه تعلق خاطر دارند (دانشجویان، نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان و ... ) باید در برنامه‌ها گفتگو شود.