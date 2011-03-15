انفجار سوم در نیروگاه فوکوشیما/ توکیو به آژانس متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان امنیت هسته ای و صنعتی ژاپن امروز سه شنبه از وقوع یک انفجار در رآکتور شماره 2 نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ساعت 6:10 دقیقه صبح به وقت محلی خبر داد.

سازمان امنیت هسته ای و صنعتی ژاپن اعلام کرد در پی این انفجار، میزان تشعشعات در نزدیکی نیروگاه هسته ای فوکوشیما با دقت بررسی می شود. شرکت برق توکیو (TEPCO) همچنین اعلام کرد که شماری از کارگران این نیروگاه هسته ای را تخلیه کرده اما افرادی نیز برای خنک کردن رآکتور در این مکان حضور دارند.

خبر دیگر اینکه شرکت برق توکیو اعلام کرد: پس از آنکه لوله ارتباطی محفظه رآکتور شماره 2 نیروگاه هسته ای فوکوشیما صدمه دید، نگرانی هایی درباره نشت تشعشعات وجود دارد.

همچنین پلیس ملی ژاپن مرگ 2 هزار و 414 نفر و مفقود شدن 3 هزار و 118 نفر را در نتیجه زمین لرزه 8.9 ریشتری و سونامی در شمال شرق این کشور تایید کرد.

خبر دیگر اینکه دولت ژاپن امروز دوشنبه از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا کارشناسان هسته ای را برای مقابله با بحران امنیت هسته ای این کشور که در پی زمین لرزه جمعه گذشته رخ داد، اعزام کند.

در همین حال "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد: روز دوشنبه دولت ژاپن خواستار اعزام کارشناسان هسته ای به این کشور شد و هم اکنون در حال گفتگو با مقامات ژاپنی در این باره هستیم.

همچنین خبرگزاری کیودو گزارش داد که وزارت حمل و نقل ژاپن ممنوعیت پروازی را در فاصله 30 کیلومتری نیروگاه هسته ای فوکوشیما اعمال کرده است.

خبر دیگر اینکه شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی قبل از افزایش سطح تشعشعات در مرزهای شرقی ژاپن با روسیه خبر داد. همچنین شهردار توکیو هشدار داد که سطح تشعشعات از حد استاندارد فراتر رفته است.