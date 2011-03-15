مهلت ثبت نام در کنکور ارشد پزشکی تمدید شد / برگزاری آزمون تیر90

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت 23 امروز 24 اسفند آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی است و داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش به صورت اینترنتی در آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: داوطلبانی که تاکنون به هر دلیلی نتوانسته اند در آزمون ثبت نام کنند از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه سال 90 فرصت دارند در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 ثبت نام کنند.

نسل سراجی یادآور شد: همچنین افرادی که مایل به تصحیح، ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک ناقص برای آزمون کارشناسی ارشد سال 90 هستند هم می توانند از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه 90 نسبت به ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد: زمان های اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای 2 و 3 تیرماه در 24 شهر و 54 رشته برگزار می شود و کارتهای ورود به جلسه نیز در تاریخ های 29 خرداد تا 3 تیرماه توزیع می شود.