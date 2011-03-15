  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

نسل سراجی به مهر خبر داد:

مهلت ثبت نام در کنکور ارشد پزشکی تمدید شد / برگزاری آزمون تیر90

مهلت ثبت نام در کنکور ارشد پزشکی تمدید شد / برگزاری آزمون تیر90

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از تمدید مهلت ثبت نام برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 91 - 90 خبر داد و گفت: تاریخ اعلام شده دیگر تمدید نمی شود.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت 23 امروز 24 اسفند آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی است و داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش به صورت اینترنتی در آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: داوطلبانی که تاکنون به هر دلیلی نتوانسته اند در آزمون ثبت نام کنند از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه سال 90 فرصت دارند در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 ثبت نام کنند.

نسل سراجی یادآور شد: همچنین افرادی که مایل به تصحیح، ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک ناقص برای آزمون کارشناسی ارشد سال 90 هستند هم می توانند از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه 90 نسبت به ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد: زمان های اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای 2 و 3 تیرماه در 24 شهر و 54 رشته برگزار می شود و کارتهای ورود به جلسه نیز در تاریخ های 29 خرداد تا 3 تیرماه توزیع می شود.

کد مطلب 1274637

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها