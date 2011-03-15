"زلاتان ابراهیموویچ" دربی میلان را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیموویچ در دیدار با باری که به تساوی یک بر یک دو تیم انجامید در حالی که بازی در جریان نبود ضربه ای را به سینه مارکو روسی زد که کمیته انضباطی رقابت های سری آ ، بازیکن سوئدی تیم میلان را به سه جلسه محرومیت محکوم کرده است.

بر پایه گزارش رویترز، میلان در حال حاضر با پنج امتیاز اختلاف نسبت به اینتر در صدر جدول رده بندی رقابت های سری آ قرار دارد و این در حالی است که در سه بازی آینده به ترتیب مقابل تیم های پالرمو، اینتر و فیورنتینا مهاجم بلندقامت خود را به خدمت نخواهد داشت.

"استفان رادو"، مدافع تیم فوتبال لاتزیو هم به دلیل ضربه سری که در دربی رم به "فابیو سیمپلسیو" زد سه جلسه محروم شده است. این در حالی است که باشگاه رم به دلیل اینکه هواداران این تیم به چشم "فرناندو موسلرا"، دروازه بان لاتزیو، لیزر انداختند 35 هزار یورو جریمه شد و رم هم به دلیل اینکه هوادارانش مواد آتشزا به زمین مسابقه پرتاب کردند 6 هزار یورو جریمه شد.