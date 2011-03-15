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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

"تفسیر قرآن" ملاصدرا منتشر شد

چاپ نخست جلد سوم کتاب "تفسیر القرآن الکریم: تفسیر سوره بقره(2)" تألیف صدرالدین محمد شیرازی(ملاصدرا) با تصحیح، تحقیق و مقدمه محسن بیدارفر و با نظارت آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای از سوی انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که سومین جلد از مجموعه هشت جلدی تفاسیر حکیم ملاصدرای شیرازی است، به تفسیر آیات 23 تا 37 سوره بقره اختصاص دارد.

این مجلد، دومین جلد از تفسیر سوره بقره است که ملاصدرا در آن، آیات 23 تا 37 را شرح و تفسیر می‌کند.

چاپ نخست کتاب "تفسیر القرآن الکریم: تفسیر سوره بقره" (جلد سوم) در 2000 نسخه و 509 صفحه منتشر شده است .

تفسیر صدرالمتالهین بیانگر سلیقه و ذوق ادبی و نگاه عرفانی و فلسفی اوست که با نگاهی آمیخته به همه این مزایا و مکارم، به کلام الهی نظر داشته و یافته‌های شهودی و شخصی خود را در قالب شرح و بیان علمی و ذوقی قرآن بیان کرده است.

کد مطلب 1274639

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