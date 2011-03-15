به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این شماره می‌خوانیم، 9 سوالی که هنرمندانی چون، سحر ذکریا، رسول صدرعاملی، شادمهر راستین، هانیه توسلی، سامان سالور، عبدالرضا کاهانی، بهاره رهنما، بیژن میرباقری، تورج منصوری و... درباره این نشریه و برنامه‌های سال گذشته خود پاسخ داده‌اند. گپی با شادمهر راستین، حجت قاسم‌زاده، جابر قاسمعلی، محمدرضا گوهری، هادی مقدم‌دوست و حسین مهکام.

گزارشی از همایش هالیوودیسم و سینما، نگاهی به فیلمنامه‌های نامزد دریافت سیمرغ بلورین در بیست و نهمین جشنواره فجر، مطلبی با عنوان مروری بر پایان بندی برخی آثار جشنواره، یادداشتی تحت عنوان سوژه‌های جشنواره فیلم فجر، رویداد و تفسیر رویداد در فیلمنامه های جشنواره، مرور فیلمنامه های جشنواره فجر از منظر رویکرد به مخاطب خاص و عام و نگاهی به تعدادی از فیلم‌های جشنواره فجر از دیگر مطالب این شماره است.

از دیگر مطالب این شماره می‌توان به گفتگو با پژمان لشگری‌پور، مطلبی درباره "پرسه در مه"، "آتشکار"، "حوالی اتوبان"، "برخورد خیلی نزدیک"، "کلانتری غیرانتفاعی"، گفتگو با بهرام توکلی، نگاهی به روایت "برخود خیلی نزدیک" و گفتگو با اسماعیل میهن‌دوست اشاره کرد.

گزارشی از مراسم اسکار، بهترین فیلمنامه‌های سال 2010، تارانتینو درباره تارانتینو، هکلبری فین سینمای آلمان، گفتگو با ورنر هرتزوگ، نگاهی به مستندهای زیست محیطی، چگونه فیلمنامه کوتاه بنویسیم؟، ترجمه فیلمنامه‌های "کلام پادشاه" و "استخوان زمستان" به ترجمه مازیار فکری‌ارشاد از مطالب پایانی این شماره فیلم‌نگار است.

شماره 101 ماهنامه فیلم‌نگار 256 صفحه و 1500 تومان است.