به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که برای پیشیگری از سکته هیچ چیز بهتر از نوشیدن یک فنجان قهوه نیست. دانشمندان موسسه ملی پزشکی محیطی کارولینسکا در استکهلم دریافتند زنانی که روزانه حداقل یک فنجان قهوه می نوشند 25 درصد با خطر کمتری برای بروز سکته مواجهند.

"سوزانا لارسون" سرپرست این تیم تحقیقاتی توضیح داد: "حتی اگر هنوز زود باشد که قهوه را به عنوان یک نوشیدنی مفید برای سلامت توصیه کنیم، این نتایج می تواند نگرانی زنان را از مصرف این نوشیدنی برطرف کند. در حقیقت بعضی از زنان از مصرف قهوه خودداری می کنند چرا که معتقدند برای آنها ضرر دارد. به هر حال آزمایشات مختلف نشان می دهند که مصرف متعادل آن می تواند خطر توسعه بیماریهایی چون دیابت، سرطان کبد و همچنین سکته را کاهش دهد."

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج بیش از 10 سال بر روی حدود 35 هزار زن بین 48 تا 83 سال بررسی کردند.

نتایج این بررسیها نشان می دهد زنانی که حداقل یک فنجان قهوه در روز مصرف می کردند از 22 تا 25 درصد نسبت به کسانی به ندرت قهوه می نوشیدند با احتمال کمتری برای توسعه سکته مواجه بودند.

به گفته این محققان، قهوه غنی از آنتی اکسیدانها است و به همین علت می تواند التهاب را کاهش داده و حساسیت انسولین را بهبود بخشد.

براساس گزارش تایم، در این تحقیقات متغیرهای دیگری چون مصرف سیگار نیز مد نظر قرار گرفت اما نتایج تحقیقات حتی در این موارد نیز یکسان بود.

نتایج تحقیقات دیگری نشان می داد که مردان سیگاری با عادت نوشیدن قهوه با احتمال کمتری برای بروز حملات قلبی مواجهند.

همچنین نتایج سایر تحقیقات حاکی از آن است که قهوه خطر توسعه سرطان پانکراس، قولون روده، مغز، دهان و گلو را کاهش می دهد.

سال گذشته نیز گروهی از دانشمندان کشف کردند که دوز بالای کافیئین، کارایی ورزشکاران را بهبود می بخشد. هرچند تحقیقات دیگری نشان می دهند که مصرف زیاد قهوه می تواند فشار خون را افزایش دهد.