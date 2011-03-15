اختصاص تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی به دولت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه در ادامه بررسی طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 90 به پیشنهاد ابوترابی فرد، عبداللهی، فرهنگی و امیدوار رضایی که توسط ابوترابی فرد قرائت شد، مبنی بر اینکه به دولت 20 هزار میلیارد تومان تنخواه مشروط بر آنکه هزینه های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد در 2 ماهه اول سال 90 داده شود رای مثبت دادند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس با 113 رای موافق، 62 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر این اساس به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 89 کل کشور، در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1390، درآمدها و سایر منابع اقتصادی را وصول و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای 3 ماه اول سال 90 معادل 3 ماه پایانی سال 89 عمل نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات ماده واحده این طرح در صحن علنی مجلس همچنان در حال بررسی است.