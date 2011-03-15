صادرات گاز مصر به رژیم اسرائیل از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، شرکت گاز مصر در بیانیه ای اعلام کرد که از امروز صبح صدور گاز به رژیم اسرائیل به صورت تدریجی آغاز شده است.

این در حالی است که 5 هفته پیش خط لوله گاز مصر در منطقه العریش منفجر شده بود که با تعمیر آن صادارت گاز به رژیم اسرائیل از سرگرفته شد.

این در حالی است که کارشناسان مصری قیمت صادرات گاز مصر به رژیم اسرائیل را که قراردادهای آن در عهد "حسنی مبارک" بسته شده بسیار یک طرفه و به سود تل آویو می دانند. تا جایی که گفته می شود هزینه گاز مصرفی برای مردم مصر گرانتر از گازی است که به صهیونیستها فروخته می شود.