آخرین وضعیت شبکه ارتباطی ژاپن بعد از زلزله/ اینترنت همچنان برقرار است

کین ایچی کومانو در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اوضاع سیستم های ارتباطی و مخابراتی پس از وقوع زلزله و سونامی در نقاط مختلف ژاپن متفاوت است گفت: در شمال شرق ژاپن شبکه های مخابراتی و تلفنی آسیب دیده اند و از آنجایی که استفاده مردم از تلفن به شدت افزایش یافته این شبکه با اختلال مواجه است که این امری طبیعی است.

وی ادامه داد: تماس گرفتن و برقراری ارتباط از طریق موبایل و تلفن برای مردم در مناطق زلزله زده مشکل است اما این واقعه در شبکه های ارتباطی دیگر مناطق ژاپن بی اثر بوده و این شبکه ها در حالت عادی به سر می برند.

سفیر ژاپن در ایران تاکید کرد که شبکه اینترنت پس از وقوع زلزله و سونامی قطع نشده و اگرچه تا حدی با اختلال مواجه است اما این به معنای قطع کلی ارتباط نیست و مردم ژاپن از اینترنت استفاده می کنند.

وی با اشاره به وجود زیرساختهای ارتباطی کارآمد در این کشور برای رویارویی با بلایای طبیعی تصریح کرد: زیرساختهای ارتباطی با توجه به بحران و حوادث طبیعی طوری تعریف شده اند که کمترین آسیب را به همراه داشته باشد اما زلزله و سونامی 11 مارس در ژاپن بسیار غیرمنتظره بود و شدت آن تا این حد تصور نمی شد به همین دلیل مناطق وسیعی از شبکه ارتباطی مختل شد اما کل ارتباطات اینترنت قطع نشده است.



به گزارش مهر، زمین لرزه شدید 9 ریشتری و وقوع سونامی در شمال شرق ژاپن در 11 مارس - 20 اسفند - تلفات جانی و مالی بسیاری به همراه داشت.