به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت قراردادهای نمایشی این روزها دغدغه اصلی گروههایی است که آثار خود را در سال 89 به صحنه بردهاند. این دغدغه برای گروههایی که در نیمه دوم امسال آثار خود را اجرا کردهاند بیشتر است زیرا موفق به انعقاد قرارداد خود و دریافت کل بودجه یا بخشی از بودجه نمایش نشدهاند.
از این رو با حمید شاهآبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجالی که دست داد گفتگویی کوتاه در این زمینه انجام دادیم چون گویا کلید رفع این دغدغه به دستان معاون هنری است.
* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: قرارداد نمایشهایی که در سال 89 اجرا رفتهاند هنوز امضا نشده و گویا این قراردادها در انتظار امضای شما هستند. گروهها اجرا رفتهاند و انتظار این را دارند که وضعیت قراردادشان در این روزهای پایانی سال 89 مشخص شود. وضعیت چگونه است؟
- حمید شاهآبادی: من سؤال شما را اصلاح میکنم، کسی در انتظار امضای من نیست.
* این پاسخی است که به گروههای نمایشی مراجعه کننده به اداره کل هنرهای نمایشی یا انجمن هنرهای نمایشی ایران داده شده و گفتهاند که شما باید قراردادها را شما امضا و دستور پرداختشان را صادر کنید.
- انشاءالله کسانی که این عمل اشتباه را انجام دادهاند استغفار میکنند و من هم کمک میکنم که این استغفار پذیرفته شود. در بخش انعقاد قراردادها در همین روزهای پایانی سال 89 کارها انجام میشود و مراتب به انجمن هنرهای نمایشی اعلام شده است. تا جایی که من مطلع هستم کار کمیته برآورد با ساز و کار جدید و حضور هیئتی هفت نفره بسیار سنگین و طولانی بود.
- انشاءالله کسانی که این عمل اشتباه را انجام دادهاند استغفار میکنند و من هم کمک میکنم که این استغفار پذیرفته شود. در بخش انعقاد قراردادها در همین روزهای پایانی سال 89 کارها انجام میشود و مراتب به انجمن هنرهای نمایشی اعلام شده است. تا جایی که من مطلع هستم کار کمیته برآورد با ساز و کار جدید و حضور هیئتی هفت نفره بسیار سنگین و طولانی بود.
در هفته گذشته آخرین گزارش را از نتایج جلسات کمیته برآورد دریافت کردیم. تمام کار کمیته برآورد بر اساس قرارداد تیپ نسبت به گروهها انجام شده و مراتب به انجمن هنرهای نمایشی هم اعلام شد. فکر میکنم یا در روزهای پایانی امسال یا روزهای ابتدایی سال آینده این مصوبه با توجه به امضای نهایی کمیته برآورد عملیاتی میشود. انشاءالله این دغدغهای که به دلیل ناهماهنگیها به طول انجامید رفع شود و ما در روزهای نزدیک شاهد حل این مشکل باشیم.
* یکی دیگر از دغدغههای گروههای نمایشی تأخیر در پرداخت بودجه نمایشها است. در سال 90 این وضعیت چگونه خواهد بود و آیا همچون امسال، بودجه با تأخیر چند ماهه همراه میشود یا در یک زمان مشخص پرداخت میشود؟
- تمام تأخیرها ناشی از دیون گذشته بود. ما به راحتی میتوانستیم هیچ تأخیری برای دیون سال 90 نداشته باشیم و پرداختیهای سال 90 را به اجراهای سال 90 اختصاص دهیم و دیون باقیمانده از گذشته را به زمان موکول کنیم. امروز که در کنار شما هستیم تمام دیون سال 88 که رقم بسیار سنگینی بود پرداخته شده است. تمام اجراهای تا قبل از آمدن آقای حسین مسافرآستانه و اکثر اجراهایی که صاحب قرارداد بودند تسویه شده به جز اجراهایی که بر اساس سیستم جدید هنوز قراردادشان منعقد نشده است.
- تمام تأخیرها ناشی از دیون گذشته بود. ما به راحتی میتوانستیم هیچ تأخیری برای دیون سال 90 نداشته باشیم و پرداختیهای سال 90 را به اجراهای سال 90 اختصاص دهیم و دیون باقیمانده از گذشته را به زمان موکول کنیم. امروز که در کنار شما هستیم تمام دیون سال 88 که رقم بسیار سنگینی بود پرداخته شده است. تمام اجراهای تا قبل از آمدن آقای حسین مسافرآستانه و اکثر اجراهایی که صاحب قرارداد بودند تسویه شده به جز اجراهایی که بر اساس سیستم جدید هنوز قراردادشان منعقد نشده است.
اگر ما حمایت شویم حداقل از آن بدهی چند میلیاردی سال 88 که به 89 منتقل شد بخشی به ما داده شود میتوانیم دیون سال 89 را به سال 90 نبریم. اما متأسفانه در این روزهای پایانی شاهد چنین شرایط مالی نیستیم. ما در سال 89 کارزیادی بیش از بودجه خودمان انجام دادیم. علنا بخشی از دیون سال 89 را با خود به سال 90 خواهیم برد ولی امیدواریم در سال 90 کارهای کمتری انجام دهیم و با ساماندهی مجدد و ساز و کاری که درست شده در ابتدا این بودجه تأمین و پرداخت شود. تصور میکنم سال 90 شرایط بهتری داریم ولی موضوع و دغدغهها چیزی نیست که واقعا انتظار حل یک شبه آن وجود داشته باشد. همین که بسیاری از دیون گذشته را پرداخت کردهایم شرایط خوبی است که داریم.
* وضعیت بودجه جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر مشخص نیست و قرارداد بسیاری از گروههای نمایشی شرکت کننده در جشنواره تسویه نشده است. وضعیت بودجه جشنواره و پرداخت به گروهها چگونه خواهد بود با توجه به اینکه طی دو دوره بیست و هفتم و بیست و هشتم تا پایان اسفندماه قرارداد گروههای شرکت کننده در جشنواره تسویه میشد.
- پیگیری میکنیم. اینگونه نیست که اکثرا تسویه نشده باشد ولی پیگیری میکنیم اگر تأخیری هم در پرداخت قراردادها بوده برطرف شود.
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