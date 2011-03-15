به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های مرحله نیمه نهایی بسکتبال باشگاه های غرب آسیا تیم ذوب آهن اصفهان در سومین دیدار خود در این مرحله به سوریه سفر کرد تا مقابل تیم باشگاهی الجلا قرار گیرد.

نماینده کشورمان که در دور رفت این بازی موفق به شکست این تیم در اصفهان شده بود با نتیجه 91 بر 87 مقابل میزبان خود مغلوب شد. ذوب آهن با قبول این شکست از راهیابی به فینال این بازیها بازماند تا ایران در مجموع فینالیستی در این رقابت‌ها نداشته باشد.