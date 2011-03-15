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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا/

ذوب‌آهن با شکست برابر الجلا از رسیدن به فینال بازماند

ذوب‌آهن با شکست برابر الجلا از رسیدن به فینال بازماند

تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان با شکست برابر تیم الجلای سوریه از راهیابی به فینال مسابقات غرب آسیا بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های مرحله نیمه نهایی بسکتبال باشگاه های غرب آسیا تیم ذوب آهن اصفهان در سومین دیدار خود در این مرحله به سوریه سفر کرد تا مقابل تیم باشگاهی الجلا  قرار گیرد.

نماینده کشورمان که در دور رفت این بازی موفق به شکست این تیم در اصفهان شده بود با نتیجه 91 بر 87 مقابل میزبان خود مغلوب شد. ذوب آهن با قبول این شکست از راهیابی به فینال این بازیها بازماند تا ایران در مجموع فینالیستی در این رقابت‌ها نداشته باشد.

بدین ترتیب دو تیم مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان برای کسب مقام سوم این مسابقات به مصاف یکدیگر می روند. سه تیم اول این رقابتها جواز حضور در مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا را بدست خواهند آورد.
کد مطلب 1274653

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