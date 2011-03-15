طبیعت ارسباران آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحیپور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران بر اتخاذ تدابیر لازم برای هماهنگی با تمام ارگانها و ادارات برای استقبال از مسافران نوروزی تاکید کرد.
وی افزود: باید زمینهای فراهم کنیم تا بازدیدکنندگان و گردشگران داخلی و خارجی با خاطرهای خوش این منطقه را ترک کنند.
فتحی پور اظهار داشت: با توجه به تبلیغاتی که برای بازدید مسافران نوروزی از استان صورت گرفته بدون شک با استقبال بیشتر میهمانان نوروزی مواجه خواهیم بود و باید در زمینه اسکان آنها آمادگی بسیار خوبی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی را بسیار منسجم ارزیابی کرد و گفت: این انسجام سبب شده تا در ارائه تسهیلات به مسافران نوروزی بهتر عمل شده و تسهیلات بیشتری به مسافران داده شود.
وی افزود: ایجاد کمپهای مشترک با سازمانهای مختلف در ورودیهای منطقه رضایتمندی مسافران را در پی دارد و امیدواریم در نوروز 1390 بتوانیم با انجام اقدامات هماهنگ، شاهد خدماترسانی بهتر به مسافران نوروزی باشیم.
طبیعت ارسباران
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس ادامه داد: همچنین با تمهیدات فراهم شده در منطقه ارسباران تمام ادارات و نهادها با انسجام و هماهنگی بیشتری با تشکیل ستاد استقبال از مسافران نوروزی و با فراهم کردن واحدهای آموزشی، خانه معلم و چادر با امکانات رفاهی مناسب، در خدمت میهمانان نوروزی است.
وی افزود: تهیه و توزیع بروشور در زمینه معرفی آثار تاریخی، فرهنگی، هنری، منطقه با توجه به ضرورت اهمیت اطلاعرسانی و راهنمایی مسافران و گردشگران ورودی به منطقه ضروری است.
فتحیپور خاطر نشان کرد: نصب چادر راهنمای جمعیت هلالاحمر در ورودی و خروجی شهر کلیبر نصب چندین بنر، پلاکارد، مهیا کردن نمازخانهها و مساجد، کشیک شبانهروزی اورژانس، داروخانهها و مراکز درمانی و بیمارستان از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا است.
وی گفت: گشتهای نیروی انتظامی نیز برای برقراری نظم و امنیت در سطح شهر و گشتهای جادهای از سوی پلیس راه نیز آماده سرویسدهی است.
وی در ادامه با اشاره به وظایف شهرداریها در خصوص مهمانان نوروزی گفت: انتظار مردمی که این استان را برای سفر نوروزی خود انتخاب میکنند این است که با شهری زنده روبهرو شوند و لازمه این مهم این است که شهرداریها و مسئولان محلی استفاده از سنتهای قدیمی اقدام به انجام کارهای ابتکاری برای جذب هرچه بیشتر مهمانان نوروزی کنند.
فتحیپور اظهار داشت: کنترل و نظارت بر قیمتها مسئله مهم و حیاتی بوده و نظارت بازرسان این بخش باید شدت بیشتری گیرد.
وی یادآور شد: وجود آثار تاریخی و طبیعی بسیار، آب و هوای مناسب، پاکی هوا، جنگلهای انبوه و سرسبز، پارکهای جنگلی و تفریحی، مناطق حفاظت شده، گندمزارها و کشتزارهای سرسبز در آستانه بهار بخش کوچکی از جاذبههایی است که مسافران خسته از شهرهای بزرگ و کوچک برای استراحتی در آغاز سال نو به سوی خود فرا میخواند.
نماینده مردم کلیبر در مجلس گفت: افزایش رونق اقتصادی به جز بکارگیری سرمایه ها امکان پذیر نیست و برای شتاب در امر سرمایه گذاری نیازمند استفاده از مازاد سرمایه دیگر کشورها و بهره گیری از استعدادهای مناطق کشور بوده و در این راه تلفیق منابع داخلی و خارجی الزامی است.
ارسلان فتحی پور با تاکید بر اینکه شهرستان کلیبر در موقعیتی استراتژیک قرار دارد افزود: این شهرستان قابلیت های بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذاری دارد که نیازمند توجه مسوولان استانی برای فراهم نمودن زیرساخت های لازم و ایجاد تسهیلات اداری و اعتباری مناسب می باشد.
شهرستان کلیبر که با سه هزار و 597 کیلومتر مربع مساحت در 170 کیلومتری مرکز استان واقع و از شمال به جمهوری آذربایجان، از غرب به شهرستان جلفا و ازجنوب به شهرستانهای اهر و ورزقان و از شرق به شهرستان پارسآباد در استان اردبیل محدود است، معبری برای دستیابی به امکانات اقتصادی و بازارهای منطقه محسوب می شود.
این شهرستان با برخورداری از منابع طبیعی همچون مراتع و جنگل های ارسباران، واقع شدن سد خدا آفرین با ظرفیت 1.6 میلیارد مترمکعب بر روی رود ارس، دارای کمربند مرزی ترانزیت کالا، برخورداری از جاذبه های گردشگری متنوع، معادن غنی فلزی و غیر فلزی همچنین اراضی کشاورزی مستعد برای کشت انواع محصولات است.
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